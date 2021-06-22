【本報訊】監警會昨日與警方舉行例行會議。接替前主席梁定邦、新任監警會主席王沛詩（圖）本月履新後，昨日首次在會後與傳媒見面，惟她讀完五分鐘開場白後即轉身離開，未有回應任何傳媒提問。

王沛詩於例行會議後會見傳媒，她在開場白中強調，任內會履行主席職責，如有個別警員有過失，不論職級定必指出，但如有人作假投訴，她亦會保護警員，「還佢哋一個公道」。

王沛詩在讀完開場白後即離開，未有回應任何傳媒追問。監警會成員陳錦榮解釋主席有預先安排，昨未有時間會見傳媒，但強調她尊重與傳媒的交流機會，「係有心去做」。王沛詩是執業大律師，亦是建制派「班長」廖長江的妻子。

警稱反修例疫情加劇違泊

監警會公佈最新的投訴數字，截至上月底與反修例事件有關的投訴共有1,948宗，當中617宗被列為須滙報投訴，其中數目最多是涉及「行為不當」的投訴，有190宗，其次是涉及「疏忽職守」的投訴，有110宗；另有122宗涉毆打的投訴。警方已聯絡540投訴人，其中185人選擇全面調查，152人撤回投訴，74人被列為無法追查。

警方稱已檢視大型拘捕行動中使用的策略戰術及部署，必須時會增加使用低殺傷力武器及更新警隊內部保安手冊及相關訓練摘要，包括在現場劃分安全區域，配置低殺傷力武器。警方亦已修訂在港鐵站及室內處理公眾活動及騷亂的指引及培訓，在梯隊人員訓練課程上加入不同高風險場景訓練，如港鐵站及市中心等，強化人員適當去使用武力同運用戰術。

西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝指因反修例事件及疫情，警方須投放大量資源處理，致違泊問題嚴重。警方2020年錄得逾45萬宗交通阻塞報案，較去年度上升約44%，警方近日加入「流動錄影執法」，警員會手持攝錄機，在警車上或步行拍攝違泊情況，毋須在現場執法，減少警民衝突機會。