香港形勢風高浪急，新聞自由與言論自由岌岌可危。中大政治與行政學系高級講師蔡子強今日在其《明報》專欄表示，有感「做人最緊要活得開心和無愧」，並慨嘆「今天自己寫政治評論，已經改變不了甚麼」，在疲累和無力感充斥下，他覺得「實在很想休息和沉澱一段時間」，因而決定擱筆。

蔡子強今日在《明報》的專欄以「告別的年代：每個道別都感恩」為題，分享近日他經歷的各種生離死別，而且「告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值」，譬如無罪推定、言論自由、公營廣播等，更甚的是「連想買份報紙、罵幾句投白票、穿自己喜歡之顏色的衣服出街、手機亮燈……如今也會一一受到恫嚇，遑論上街遊行了」。

「希望大家都能好好珍重」

多年來，蔡子強都透過文章評論政治分析時局。他憶述，最初為《明報》寫文章已是1995年，然後到2006年變成每周專欄，至今已寫了900多篇文章。他透露，自己早有擱筆之意，尤其撰寫有關「完善」選制和中共創黨史的系列文章時更感沮喪，「因為明知無論怎樣寫也絲毫改變不了什麼，寫，只是為了一盡一個研究本港選舉制20多年的學者之言責」。他認為「做人最緊要活得開心和無愧，而開心的源頭，就是朋友，而我不想朋友看不起我」。

最後他表示，很多世事難以強求，「大家未必能夠一輩子同行，但仍望，可以好好珍惜每一段同行的時光，以及若然一朝要別離，仍然能夠有機會，好好說再見」，「希望大家都能好好珍重，在這衰敗和瘟疫蔓延時」。

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