【本報訊】因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪的立法會前議員林卓廷，另涉披露負責調查7.21案的警司游乃強疑正接受廉署調查，案件昨午在東區裁判法院預審。散庭時，林卓廷向記者席大叫：「有冇《蘋果》記者喺度？」林及後指着身處庭內的本報記者，堅定地說：「香港歷史會記住你哋嘅勇氣同堅毅！」

披露受查人案8.5再訊

林卓廷昨穿上一身西裝出庭，旁聽席多人向他揮手，林點頭揚手回應，看來精神不錯，不時拉筋，並望向旁聽席及記者席。主任裁判官羅德泉甫開庭便稱：「我諗旁聽席嗰度，靜少少啦吓。」

羅官稱，文件顯示辯方的爭議點為「被告有否干犯指控罪行」，認為辯方「等於冇答過」，林聞言在庭上笑了一聲。辯方修改文件，將爭議點改為「是否有足夠犯罪元素」，羅官仍不滿。辯方其後表明，將爭議被告所披露的範圍是否屬法律所限制的範圍，及有否合理辯解。

控方透露將傳召三名證人，指案件重點在共約兩小時記者會片段中的「一兩句」。辯方稱或會傳召一名專家證人。羅官要求辯方釐清專家的範疇，指控方或需找另一名專家回應。案件最終排期8月5日作另一次預審，未能定下審期。

林卓廷（43歲）被控的三項披露受調查人身份罪，指他先後於前年12月30日、去年1月21日及7月16日，在無合法權限或合理辯解下向公眾或部份公眾披露受調查人身份、即警司游乃強。林早前在庭上堅定地表示：「我林卓廷絕不認罪！」

案件編號：ESCC2789/20