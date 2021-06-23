《蘋果》今年5月在本港麥當勞購買7款食品化驗，發現其中4款食品含有防腐劑山梨酸，包括魚柳包、巨無霸的醬汁、雙層芝士漢堡的芝士、士多啤梨新地的醬汁，而士多啤梨奶昔則含有防腐劑苯甲酸，全部樣本防腐劑含量未有超標。有專家認為，山梨酸可經身體代謝排走，但研究顯示苯甲酸引起老鼠病變，甚至增加患癌風險，近年食物生產商逐漸淘汰使用苯甲酸。

經營權轉售中信後 未公佈會否隨美國麥當勞剔除防腐劑

麥當勞添加防腐劑一直引起公眾關注，例如2010年美國麥當勞被揭發，出售的麥樂雞含玩具泥膠的消泡劑「聚二甲基硅氧烷」，以及從石油中提煉的「特丁基對苯二酚」。香港消委會去年亦在本港麥當勞的士多啤梨新地驗出防腐劑山梨酸。

面對消費者關注，美國麥當勞在2016年改變配方，剔除麥樂雞中的防腐劑，2018年宣佈剔除麵包、芝士及巨無霸醬汁中的防腐劑，7款經典漢堡包只有醃黃瓜（pickle）含有人工防腐劑。不過，香港麥當勞經營權在2017年出售予中信股份和中信資本，公眾一直不知道，香港麥當勞有否跟隨美國麥當勞剔除防腐劑。

4款食品含山梨酸惟冇超標

為了解開香港麥當勞食品是否含防腐劑之謎。本報今年5月在火炭一間麥當勞購買7款食品，再委託CMA檢定中心做下列化驗。麥樂雞單獨化驗特丁基對苯二酚。至於魚柳包、士多啤梨新地、士多啤梨奶昔、雙層芝士漢堡的芝士、巨無霸的醬汁、漢堡包的麵包和麥樂雞，則檢測6項防腐劑，包括苯甲酸、山梨酸、水楊酸、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯。

化驗結果顯示，4款食品含山梨酸（Sorbic Acid Content），但沒有超標，雙層芝士漢堡的芝士含量為586mg／kg（上限是3000mg／kg）；巨無霸的醬汁含量為407.6mg／kg（上限是1000mg／kg）；士多啤梨新地的醬含量為269.4mg／kg（上限是1000／kg）；魚柳包含量為81.1mg／kg（無相關標準）。此外，士多啤梨奶昔則驗出苯甲酸（Benzoic acid），含量為68.8mg／kg（上限是300mg／kg） 。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系文嘉敏博士指，添加防腐劑目的是抑制細菌生長外，部份有調酸的作用，確保食品的酸度一致。近年食品製造商都逐漸淘汰苯甲酸，「Benzoic acid（苯甲酸）佢本身呢，透過好多科學數據或者研究，做係老鼠實驗上面，佢確實係引起咗老鼠病變，甚至乎增加咗患癌症嘅風險。」

山梨酸代謝後可變成Co2排出

她認為，食品製造商可用山梨酸取代苯甲酸，「因為山梨酸相對上比較無毒性，佢本身係脂肪酸。咁佢身體代謝之後呢唔會殘留，會變返Co2（二氧化碳）同水排返出嚟。對我哋身體影響唔大。」

文嘉敏指，近年外國興起潔淨標章（Clean label）運動，去除食物中的防腐劑。那香港麥當勞為何不跟隨美國配方？她估計，相比起美國的麥當勞，香港麥當勞的銷量較少，對供應商的議價能力較差，加上無添加防腐劑，保鮮期較短，存貨損耗較大，或要加密補貨次數，令成本增加。

專家認為快餐不加防腐劑亦冇影響

不過，她認為快餐食品有空間淘汰防腐劑，「麥當勞賣畀你快餐呢，佢都唔預你擺到聽日會食架，係咪？簡單嚟講係一日嘅shield life（使用壽命）最多，甚至乎係兩個鐘頭。其實佢唔加防腐劑又如何呢？對佢個產品係一啲影響都無。」

翻查食物安全中心資料，山梨酸的毒性屬低，獲准用於多種食物中，例如果汁、蔬菜汁、即食湯及肉湯、煎炸魚丸、杏脯和葡萄乾等。而正常使用苯甲酸不會損害人體健康，但對這種食物添加劑敏感的人則除外。不過，根據《食物內防腐劑規例》，苯甲酸在本港並非可在奶類及奶類飲品中使用的准許防腐劑。

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