《蘋果日報》即將告別讀者，明日（24日）將出版最後一份報紙。在離別前夕，壹傳媒大樓亦正面對被收回命運。政府日前委任民建聯立法會議員葛珮帆出任香港科技園公司董事局成員，將於下月起生效。壹傳媒曾被指涉嫌違反地契，壹傳媒大樓所在地的將軍澳工業邨，由科技園負責管理。科技園今（23日）宣佈，已按照契約條款，向蘋果日報印刷有限公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

壹傳媒創辦人黎智英、集團營運總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞科技園將《蘋果日報》於將軍澳工業邨部份用地租予力高顧問有限公司，去年被控欺詐罪。香港科技園今向傳媒表示，就蘋果日報印刷有限公司於將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，科技園已按照契約條款，採取相應行動，向蘋果日報印刷有限公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。科技園續指，由於事件將進入法律程序，不會就事件作進一步討論。

繼黎智英、周達權和黃偉強被控欺詐罪，國安處於上周五（18日）再落案檢控壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光以及3間公司包括蘋果日報印刷公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。葛珮帆日前被問及會否跟進壹傳媒用地問題，她表示會先視乎事態發展再作決定。

大律師料審訊長達數年

大律師陸偉雄指，相對其他案件，涉及地契問題的案件「好複雜」，「科技園都要講明到底違反咗咩用途，而對方都要抗辯」。他續指，以其過往經驗，這類案件一般要審訊長達數年時間，「不過一日未有終極判決，都仲可以安享到嗰笪土地」。由於科技園向蘋果日報印刷公司發出相關通知，對於《蘋果》即將暫停出紙，會否對審訊有影響，陸偉雄指，假如有部份供應商未收齊應得款項，或會申請公司清盤。一般公司被申請清盤後，法庭將會委任清盤官，代表該公司打官司，「唔會話間公司冇咗，審訊就會完」。

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