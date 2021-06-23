消息指，香港大學副校長（大學拓展）田之楠將會辭職，預計於下周正式生效，但他將留在港大工程學院任教，而其職位或由首席副校長王于漸暫代。《蘋果》已就事件向港大查詢。

港大學生報《學苑》今（23日）報道，2019年5月起出任港大副校長（大學拓展）、前港大工程學院院長田之楠早前已向大學管理層請辭，預計將於下周離任，但日後仍會於港大任教，《蘋果》亦經消息人士證實有關消息。據了解，田曾私下稱其席位較難物色人選，預計自己離任後會由港大首席副校長王于漸暫代其席位。

現年60歲的田之楠生於美國，是著名已故物理學家田長霖的長子，從事電子及電腦研究，曾任康奈爾大學教授。他在2007至2011年間曾任美國凱斯工程學院電子工程學教授及院長，2012年加入港大擔任工程學院院長。

他任職工程學院院長期間曾捲入副院長任命風波。由於當時其院長任期至2017年6月屆滿，惟他於2016年6月委任的副院長譚國煥及陳佩任期卻至2019年6月，超過田本人的院長任期，涉嫌違反《香港大學條例》有關學院副院長的任期不得超越或延展至超越該院長的任期的規定。港大最終在《蘋果》查詢下，才調整2名副院長的任期。

港大發言人回覆《蘋果》稱，不評論有關消息。

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