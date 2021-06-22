【本報訊】政務官李百全上任廣播處長後全力「整頓」港台，傳媒工作者為守原則辭職明志。港台節目製作人員工會主席、任電台文教組節目主任的趙善恩已於今年4月辭職，並於上月底卸任工會主席職務。消息人士向本報透露，趙所負責的文化節目，嘉賓人選曾受到不合理審查，在「道不同不相為謀」下決定請辭，工會已選出新任主席。有港台員工指，現時節目製作審查加劇，趙離職相信是「頂唔順誇張到咁」。

自李百全上任後，港台新管理層以管治報告針對節目製作作政治審查，多名節目製作人員及高層相繼請辭或不獲續約，如助理節目主任利君雅等。原任電台文教組節目主任的趙善恩亦已於今年4月辭職，並在6月4日離職前休假。趙善恩2016年起出任港台節目製作人員工會主席，她於5月31日卸下主席一職。

消息人士透露，趙負責的文化項目，嘉賓人選上曾受到不合理的審查，加上面對日漸增多的政治要求及各種制度的不公義，在「道不同不相為謀」下，終決定請辭。本報昨向趙善恩查詢事件，她表示需時消化事件，暫未能作進一步回覆。

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疑被限制推介個別書刊

《明報》前日引述消息指，港台曾限制趙在其有關好書推介的節目，不能推介個別書刊，令她大為不滿，決定離職。翻查資料，趙善恩現時負責數個電台節目的監製及主持工作，其中疑與事件相關、由趙監製的電台節目《開卷樂》逢周六播出，節目邀請不同書籍的作者，分享題材包括政治、社會學等。

Peter﹙化名﹚在港台工作約三年。他表示自李百全上任後，港台內部早已爆發離職潮，「好多大房都一早已經空晒。」他批評港台現時審查加劇，「可能條稿本身五分鐘，出街前要畀佢睇要改，大家索性Cut到得返兩分鐘…留低喺度都係想盡量守住，等佢（李百全）唔好咁過份，但好多人已經心死啦，相信只會越嚟越多人走」。Peter相信趙善恩辭職是「頂唔順誇張到咁，一定要你Sell某啲書」。他感激趙一直為員工發聲，擔心港台工會未來將寸步難行，「根本隨時連講都唔畀你講」。

港台回覆指，對個別同事的離任安排，港台不作評論。至於有指港台對嘉賓人選作不合理審查，以至有傳媒提到港台曾限制不能推介個別書刊，港台僅稱「與事實不符」。