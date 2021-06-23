緬甸軍方自本年2月政變奪權後，連月對上街抗議的民眾實施血腥鎮壓，至今已造成逾800人死亡。英、美、歐盟等相繼宣佈對兩間由緬甸軍方操控的商業企業實施制裁，但多間在緬甸投資的香港公司就與軍方企業繼續合作。

《蘋果》取得一批早前流出的緬甸投資申請文件，發現這些香港公司業務涵蓋採礦、發電站、房地產、製衣等，每年可為軍方帶來數以億計港元收入。多間涉事公司都未有正面回應查詢，有緬甸人權組織批評，選擇繼續合作的企業等於縱容軍方的罪行。

記者 蘋果調查組

最少12港企與緬軍有合作關係 投資金額以億美元計

緬甸投資暨公司管理局（DICA）早前公佈，截至2020年，在當地投資的香港註冊公司超過200間，投資額高達86億美元，是當地第四大投資者。不少本港政商界知名人士，例如前全國政協常委陳永棋、前自由黨黨魁方剛等家族名下公司，以及本港製衣業巨頭羅氏集團等，都有投資。

現時被制裁的緬甸軍企分別為緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation，簡稱MEC）及「緬甸經濟控股公司」 （Myanmar Economic Holdings Limited，簡稱MEHL）。根據聯合國人權高級專員辦事處於2019年8月的獨立調查報告，兩企業均由緬甸軍政府領袖敏昂萊控制，要職亦由軍方高層出任。企業旗下有逾百間當地公司，業務遍佈各行各業，更各自坐擁銀行及大量土地資產。

由緬甸維權人士組成的公民團體「緬甸公義」（Justice for Myanmar）早前發表報告，公開多間與軍方企業有合作關係的外資清單，當中涉及最少12間香港註冊公司，投資金額以億美元計算。

一批向緬甸投資暨公司管理局（DICA）提交的外資的申請文件今年在網上流出，《蘋果》取得部份文件，獲悉更多當中合作細節。

國企萬寶礦產兩子公司在港營運 與緬甸軍企合作

其中一個主要投資者是中國國企北方工業旗下的萬寶礦產，萬寶現時在緬甸擁有兩個銅礦，分別以兩間在香港成立的子公司營運，「萬寶礦產（香港）銅業有限公司」負責位於萊比塘（Letpadaung）的銅礦，另一間「揚子礦業有限公司」則經營位於薩比塘及七星塘（Sabeyung & Kyisintaung，簡稱SK）的銅礦，兩個項目均與緬甸軍企MEHL合作。

根據《蘋果》取得的資料，萬寶於2011年向MEHL支付了1億美元（約7.8億港元），購入原本持有SK銅礦公司的50%股份，由揚子礦業負責發展及開採，MEHL則協助揚子取得相關政府牌照。根據兩間公司的協議，MEHL會取得項目51%的稅後盈利，揚子則可保留餘下的49%。項目預計投產首10年每年平均稅前盈利達5,155萬美元，即每年可為MEHL帶來約2億港元收入。

銅礦計劃料為緬軍年增2億港元收入 曾遭村民抗議

另一個由「萬寶香港」營運的萊比塘銅礦，萬寶和MEHL原本都計劃瓜分利潤，但因收地賠償及污染問題遭當地村民及僧侶激烈抗議，項目一度受阻，最後才重新制訂協議，利潤由萬寶、MEHL及緬甸政府以30%、19%及51%比例攤分。三方再協議額外撥出2%利潤資助當地社區發展才平息紛爭，銅礦於2016年正式投產。

萊比塘每年的陰極銅產量超過10萬噸，粗略估計MEHL每年亦可獲約2億港元收入。萬寶至截稿前未有回應查詢。

港「偉能集團」與國企發電項目 地權屬緬軍

在香港上市的「偉能集團」在緬甸經營多間發電廠，早前並與國企「中國技術進出口集團」合資成立中技偉能集團控股有限公司，雙方各佔50%股份，2019年在緬甸成功投得3個總合約容量達900兆瓦的發電項目，其中一個是位於迪拉瓦（Thilawa）的液化天然氣發電廠，發電廠位於迪拉瓦港口發展區，而網上資料顯示，有關地段由MEHL持有。

偉能早前回覆《南華早報》時曾否認與MEHL或MEC有交易。不過《蘋果》取得的合約文件顯示，偉能是透過與中間人「Myanmar Business Consultant Group Limited」組成聯合財團，再由中間人與MEHL簽訂「建造、營運、轉移（BOT）」合約，並租用MEHL的地段；另一份由MEHL發出的文件，亦確認有關合作關係。

偉能回覆《蘋果》稱，與MEHL「沒有業務及資金來往」，未有回應發電廠地段是否由MEHL持有。該公司又指密切留意緬甸訊息及審視業務安排，確保遵守法律和合約條款；並會以向當地人民供應穩定電力作為主要考慮因素。

香格里拉集團租緬軍地段 推大型地產項目

除工業外，港資公司亦有份投資當地房地產業務。嘉里建設大股東郭鶴年家族持有的香格里拉集團，2015年在仰光蘇萊（Sule）香格里拉酒店旁地段興建23層高大型商業項目Sule Square，其中15層為商廈單位，每層面積逾2.1萬方呎，其餘則為商場及室內停車場，投資金額達1.25億美元。項目於2017年正式啟用，並由香格里拉集團負責營運。

因應緬軍對羅興亞人的屠殺，聯合國在2019年已曾發表有關軍方經濟利益的報告，當中披露Sule Square項目地段是香格里拉向緬甸軍方兵站總監部（Quartermaster General Office）租用，集團代表郭雯光在2012年的動土禮上亦有向兵站總監致謝，不過租約內容一直未有公開。香格里拉集團回覆本報查詢時指，目前對事件不作評論。

港「金人投資」項目地段據報屬國防部 4股東全為內地人

另一間香港註冊的「金人投資國際控股有限公司」在2019年亦獲緬甸政府准許與當地企業Fortune International Limited合資，以BOT形式在仰光興建總值3.5億美元、包含商場、酒店及住宅的綜合地產項目Mindama Complex，佔地逾90萬平方呎；據當地傳媒報道，項目地段由緬甸國防部持有。

Fortune International的預算顯示，項目每年要就地段繳交約2.2億緬甸元租金，折合港幣約135萬。查冊顯示，金人投資的4名股東全部持中國護照，並都報住中國。

金人投資回覆指，項目是由當地企業Fortune International競標投得，後再與該公司合作發展，並按緬甸法律法規進行項目申報。金人又指，自去年2月開始，項目受疫情影響一直處於停滯狀態，對坊間各種傳聞不甚了解；但始終未有正面回應項目地段是否由軍方持有。

港「愛婭思」向緬軍租地設內衣廠 2董事同為內地人

此外，部份在當地經營製衣業的港資中小企，同樣要直接向MEHL租地設廠。以「愛婭思內衣（香港）有限公司」為例，資料顯示該公司在2017年就租用MEHL持有的勃固市地皮開廠，地段面積約13.5萬平方呎，租期50年，起初每年租金11.7萬美元（約91萬港元），每3年可加不高於5%的幅度。愛婭思在港的註冊以秘書公司作申報地址，兩名董事均是報住佛山的內地人；公司未有回覆查詢。

「緬甸公義」批縱容軍方暴行促港交所監管

公民團體「緬甸公義」發言人Yadanar Maung向《蘋果》表示，部份MEHL的股東正正是在政變中血腥鎮壓的軍團，批評企業繼續透過緬甸軍企謀利，實際上就是縱容軍方的犯罪行為，做法令人震驚。

她以偉能集團為例，指集團除了間接向軍企繳納租金，部份天然氣設施會在租約期滿後轉交MEHL，為其提供長遠收入；而由於偉能未有披露協議內容，發電廠會否最終落入軍方手中仍屬未知數。她促請港交所對偉能採監管行動，要求對方交代與軍方的關係。

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