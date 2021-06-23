香港人遇上不平事，總會站出來。主權移交前夕，港人活在動盪中，《蘋果日報》在1995年6月誕生，鏡頭下見證無數港人為公義付出腳步和汗水，由95年上街反還原惡法、96年保衞釣魚台之役，到回歸後釋法風波引發法律界遊行、50萬人上街反23條，還有一直烙印在港人心中的兩場抗爭，從2014年的雨傘運動走到2019年的反修例運動，由遊行佔領到街頭抗爭，漫天烽火，《蘋果》記者多年來走在新聞最前線，無懼催淚彈威嚇，為讀者報道事實真相，直至最後一刻。

香港人的逆權之路，一直不易走。《蘋果》誕生於回歸前，1995年民主派為反對特區籌委會重新收緊《公安條例》發起遊行，抗議橫額寫上「香港玩完」，最終難阻「惡法」還原，香港人集會自由從此被限制；1999年人大首次釋法，法律界發起歷史上首次沉默遊行；2003年，政府強推《基本法》23條立法，那年多達50萬人上街反對，最終香港人以腳步打了一場漂亮的勝仗，從此7月1日的回歸紀念日，上街向政府反映訴求成為市民的假日活動，2014年及2019年的七一遊行，更錄得破紀錄的51萬人及55萬人參與。

不但法治要守護，本土文物和文化亦是港人珍重的東西。2006到2007年，港人忙於守衞天星和皇后碼頭，抗爭者將自己鎖在碼頭石柱，誓與80年港英文物共存亡；2008年連菜園村都逃不過遷拆，2014年的反東北戰役，立法會成為衝突現場；2013年的港視風雲，連看電視的權利都要上街守護。

2014年的雨傘運動為港人留下不能磨滅的記憶，由人大「落閘」，激發大學罷課，港人由遊行靜坐，演變到佔領抗爭，學生佔領公民廣場，同年9月28日市民湧出夏慤道，9月28日87枚催淚彈如雨落下，香港從此變得不一樣。金鐘、旺角及銅鑼灣都成為佔領區，連儂牆、帳篷成了抗爭標記，最終79個佔領日與夜，由警方清場畫上句號。

2019年，一宗殺人案觸發政府提出修訂《逃犯條例》，市民憂心「被送中」，民怨一發不可收拾，同年6月終爆發持續逾年的逆權運動。6月9日，103萬人上街促撤回修例，政府宣佈暫緩修例難息民怨，6月16日，有200萬人遊行表明拒收貨；7月1日更有破紀錄55萬人上街，晚上示威者闖入立法會破壞物件，要求政府成立獨立調查委員會等訴求。

同年底示威運動遍地開花，催淚彈、橡膠子彈成為鎮壓示威活動的日常武力，多區成為抗爭「戰場」，有少女眼睛疑被布袋彈打中受傷，萬名市民逼爆機場抗議；7.21、8.31及10.1都是港人無法忘記的日子，有市民被白衣人追打，有學生被實彈所傷，商場、大學校園及獅子山頂都成為發聲的平台，最終運動持續逾年，截至去年10月底已有逾萬人被捕，2,000多人被控告。

當新聞工作者成為抗爭運動記錄者，記者隨身物品不再只有錄音筆和記者簿，而是頭盔、防毒面罩及反光衣，日常採訪地點不再只是記者會，而是烽煙四起的示威現場。守護真相從來都不容易，在亂世更加困難重重，我們不怕催淚實彈，只怕真相被埋沒。

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