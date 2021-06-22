【圖毀財產案】

【本報訊】去年港區國安法正式生效翌日，民陣發起的7.1遊行被禁，但仍有大批市民上街表達不滿。其間運輸工人在遊行前被警方截查，搜出鐵筆及剪鉗，被控管有物品意圖損毀財產罪，案件昨開審。控方欲將被告被捕五小時後的堵路片段呈堂，惹來裁判官王證瑜質疑：「用五個鐘頭後嘅事，推論佢五個鐘頭前損壞財物嘅意圖，對被告公唔公道呢？」王官最終拒接納片段和截圖呈堂，否則對被告不公。案件下月16日裁決。

被告曾嘉朗（22歲）被指去年7月1日，在銅鑼灣白沙道4號外管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毀或損壞財產。辯方甫開庭即反對控方將傳媒直播片段及相關截圖呈堂，指片中堵路事件發生於被告被捕五小時後，也沒拍攝到被告及案發地點，與本案沒有關連性。控方反駁指，事前網上有人號召遊行，被告只是在行動前被捕，時間與地點有密切關連。

拒接納呈堂

控方其後確認，片段只拍到路面上有磚塊。王官聞言質疑：「當係有放磚堵路，但都唔係損壞財物呀？」質疑控方用被告被捕後五小時的片段推論被告的犯案意圖，對被告不公。控方強調，當日整個下午都是一件事的延續。王官追問被告被捕時遊行是否已開始，控方承認當時人群仍未聚集，但重申有網上召集。王官最終拒接納片段和截圖呈堂。

拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他與同袍在銅鑼灣一帶高調巡邏，發現包括被告在內、迎面而來的三人調頭急步走，即截停三人。鄭從被告背囊中搜出涉案物品，查問下被告辯解謂「屋企做裝修」，但沒解釋攜帶物件外出的原因。鄭在盤問下承認沒在記事冊或書面供詞中提及被告掉頭走，解釋謂事發經過很短暫，忘了記錄。

案件編號：ESCC2793/20