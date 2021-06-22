《蘋果》進入緊最後倒數，話晒有成26周年故事，大家當然既不捨亦不忿，但又真係無可奈何。原來大家嘅「不忿」仲另有原因，事關唔少政圈同社運圈中人，都做過「蘋果照妖鏡」苦主，眼見《蘋果》說再見在即，大家噚日都冇乜顧忌，相繼分享自己多年來同《蘋果》「交手」嘅經歷。

話說令人聞風喪膽嘅「蘋果照妖鏡」，係因為《蘋果》攝記手上攝影機嘅照妖鏡功能，本來只喺藝人身上發揮作用，但原來喺其他政圈同社運圈人都發揮出強大作用，例如元朗區議員張秀賢，佢話「照妖鏡勁就勁在可以將一個人影到成另一個本身唔似嘅人」，八方望完佢貼出嚟張相，又真係唔講唔知係佢囉；油尖旺區議員李傲然亦有出帖，話見大家講到咁開心，自己都整張蘋果照妖鏡畀大家睇睇，相中佢出席記者會示範求助個案嘅教師點畀校長襲擊，張相非常有動感，同時反映《蘋果》捕捉鏡頭時機驚人。至於社運人士葉寶琳，雖然質疑自己張相唔知點解可以出到街，但大家就為《蘋果》平反，認為張相算係咁，最多只係影低咗佢冇防備嘅表情。

林輝晒同689合照

當然亦有一啲「照妖鏡」其實影得好企理，前學聯代表會成員陳清華多次受訪講六四，咁認真嘅題材，照片絕對唔會亂嚟，甚至有啲照片將拍攝對象越照越好睇，另一前學聯成員何潔泓話見到大家出「照妖鏡」於是亦有一齊搵吓相，但搵吓搵吓，「感覺是好耐嘅事了」，貼出嘅《蘋果》受訪相好似只係越來越好睇，難怪留言區引來「公憤」，亦揭示「蘋果照妖鏡」原來都有佢失效之時。至於全日「照妖鏡」之最，恐怕非旅行家加專欄作家林輝莫屬，佢出一張2010年同689喺港台節目中嘅握手合照，仲豪言「鬥蘋果照妖鏡，冇人夠我呢張」，八方決定畀你做終極贏家呀。

李八方