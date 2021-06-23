剛搭入26歲的《蘋果日報》在明日出版最終章，這份香港人的報紙正式告別讀者。混亂中倉卒離場，有入職僅一年多的港聞記者直言心情矛盾，「有少少接受唔到今日last day」，但短短一年半的記者生涯「抗爭又做過，世紀瘟疫又遇過」，最後做到連自己報館都被迫刊停，「已經冇遺憾」；有入行逾10年的港聞版記者原本亦打算謹守崗位至最後一刻，無奈終要見證自己報館結業，「最後一日就係寫告別讀者嘅稿，寫完自己喊到收唔到聲」。願蘋果人安好，願與讀者他朝有緣再會。

的哥以歌聲鼓勵《蘋果》員工 「成車人都喊晒」

90後的港聞記者Oscar曾在蘋果即時新聞當兼職，正式加入《蘋果》當全職記者約1年半。他形容今午得知突然提早停刊的消息，「心情好矛盾，有少少接受唔到，最初以為星期一last day，結果又星期五決定，最終就今日。」原本打算工作到最後一刻的他，對於公司任何決定都會接受，亦明白任何決定。

自周一傳停刊後，《蘋果日報》內部近日不斷有讀者送暖，現職同事及舊同事們亦齊集在大樓拍照留念，其實並沒有外界想像的愁雲慘霧，也許是大家都不想面對現實。但Oscar稱「一出去接觸街外人就好唔同」，他數天前與同事乘的士離開，司機得知他們是《蘋果》員工，「佢就唱歌鼓勵我哋，唱咗張國榮嘅『有心人』同『追』，我以為冇乜嘢，點知之後成車人都喊晒，當知道外面嘅人會點樣去重視同理解我哋，就好觸動，某程度上自己亦為咗佢哋，要好好做埋落去」。

雖然全職記者生涯不長，但Oscar形容自己已完全沒有遺憾，「抗爭又做過，世紀瘟疫又遇過，就政治風波要面對埋，最後做到連自己報館都被迫刊停，都冇咩遺憾」。但他直言此生不打算再做記者，因在香港已難找到同樣自由的空間。他坦言以往會感總編輯羅偉光「指示好奇怪，又會覺得張劍虹離地，但原來佢哋係好有膊頭好有責任嘅人」，最後悔是一直沒有跟他們好好說聲「加油」、「撐住」，「而家已經做唔到」。

「只要你覺得啱，覺得值得寫，呢度冇故仔唔畀出」

自2014年傘運後加入《蘋果》的80後記者Icy同樣難以接受自己終要見證《蘋果》結業的一刻，「其實2年前已經想走，但一直唔捨得，估唔最終係被迫離開」。她感激《蘋果》帶給她的無限自由，「只要你覺得啱，覺得值得寫，呢度冇故仔唔畀出，即使冇咩hit rate嘅故仔」。她慶幸最後日子仍能完成有關房署拆工廈的專題報道，「最終仲趕得切響動新聞停運前出到片，幫到一班好無助、被逼遷嘅廠戶，係仲好滿足嘅事，估唔到以後已經冇機會」。

在《蘋果》彌留之際，恐懼一直在蔓延，威嚇無處不在，甚至不少前線記者亦陷入恐慌。Icy直言亦曾因太擔心而認真考慮請辭，「但最後都決定留低，可能係唔捨得，又可能係唔想自己被恐懼吞噬，想同同事留到最後。」結果，在《蘋果》的最後一天寫下的其中一段稿，就是告別讀者的新聞，「寫完自己喊到收唔到聲」。她希望有朝一日，《蘋果》可以換個方式，再與讀者會面。

「好唔甘心，亦覺得好可惜，但同事安危最緊要」

加入《蘋果》7年的攝影記者阿朗在最後的工作天亦心情複雜，「原本打算做到最後，好唔甘心，亦覺得好可惜，但明白公司決定，同事安危最緊要」。他形容多年來公司給他無限機會，「見到好多示威場面，我哋亦特別多出差機會，好辛苦，但每一次都大開眼界」。他直言感謝上司的教導，亦一直給予機會他發揮所長。

阿朗形容失去《蘋果》，「以後都唔使睇報紙了」，而且對整個行業都有影響，「以後更加唔知條紅線响邊，亦唔知可以睇到幾多真實嘅資訊」。他形容某程度上，《蘋果》結業是象徵「第四權收皮」，卻已無能為力。

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