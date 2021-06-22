【本報訊】近年社會氣氛低迷，引發新一波港人移民潮，本土身份認同受影響。香港民意研究所昨日公佈半年一度的香港市民身份認同調查，逾千名受訪者中，「香港人」的評分雖然在「認同感」、「重要性」分類中續居於首位，但分數有所下跌。另有44%受訪者自稱是「香港人」，自稱為「中國人」比率則為13%。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，年輕人在社會氣氛持續低迷下，或連香港人的身份也不再重視。

香港民研訪問1,008位香港成年居民，要求他們以十分為滿分，對個人身份認同作出評價。結果發現，受訪者對「香港人」的「認同感」為7.78分，分數繼續在各項分類之冠，但比去年12月同類調查下跌近0.5分，亦是2019年6月以來首次跌穿8分。受訪者認為「香港人」的「重要性」為7.8分，同樣較上次調查微跌0.09分。

自稱「中國人」跌兩百分點

受訪者對「中華民族一分子」的「認同感」及「重要性」評價，均高於「中國人」及「中華人民共和國國民」，但兩個分數均較上次調查跌0.29分。

調查亦要求市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身份。結果發現，自稱為「香港人」的受訪者比率為44%，與上次調查相同；自稱為「中國人」則為13%，較上次調查下跌兩個百分點。

香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，目前社會氣氛緊張，今年創立30周年的民研會盡量緊守崗位，繼續進行「港人身份認同感」此項重要研究。他稱，港人移民潮今年初經已浮現，未來會與一個名為「香港地」的網上社交平台合作，定期透過調查，檢視全球港人地區分佈、人口資訊及身份認同相關等情況。該社交平台亦供全球港人作網上討論區之用。