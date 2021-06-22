【中大二橋暴動案】

【本報訊】警方前年11月強攻中大校園並拘捕多人，其中五名中大生被控暴動及違反蒙面法等罪，案件昨續審。負責拘捕被告的警員供稱，不肯定被告曾躲在大型垃圾車後向警方防線掟汽油彈，承認「可能有盲點」。有警員指被告當時戴上防火手套，辯方質疑戴手套根本無法上手銬，警員庭上示範失敗，謂：「可能我隻手較粗，我隻手扣唔到啫。」

負責拘捕首被告劉晉旭（21歲）的警員許冠雄稱，當日中午12時許，他看到環迴東路對上的山坡有約10至20名黑衣示威者聚集，大部份人戴上頭盔及防毒面罩等。另一批為數約半百示威者則在環迴東路近保安更亭聚集。

認不肯定被告擲汽油彈

示威者下午2時許向警方作第四度衝擊，當時許看到有約20名示威者走到五個大型塑膠垃圾車後方，並向警方防線投擲汽油彈。警方發出警告及施放催淚彈。其後許走到環迴東路掃蕩時，看見與示威者裝束相似的首被告從垃圾車後走出，許遂尾隨並呼喊道：「警察，咪郁。」惟首被告繼續往大學站逃去，並從馬路跨越欄杆上行人路，隨即被許截停。許在盤問下直言，不能「百分百」肯定首被告曾在垃圾車後向警方投擲汽油彈，謂：「啲人手持雨傘，掟完就縮返入去，可能會有盲點。」

另一名有份拘捕首被告的警員鄭業銘則指，被告當時被鎖上手銬，其手上戴有灰色防火手套，旁邊扣有一隻黑色手套。鄭在盤問下指，毋須脫下防火手套亦能上手銬，並應辯方要求當庭示範，惟最終失敗。

警員陳仲球稱在掃蕩行動期間，發現戴上防毒面罩及面巾的次被告符凱晴（21歲）向大學站方向逃跑，其間一度向後望。陳其後成功截停次被告，惟對方極力反抗，並撞到陳的防毒面具令他吸入催淚煙。

陳在盤問下承認，他當時沒表明警員身份或宣佈拘捕次被告，但否認曾「拖行」次被告，揚言只是押解次被告到警方防線作搜查，稱此舉是「保護佢（次被告）安全」。辯方追問：「即警察保護人生命及財產安全時，就可以帶走一個人？邊個教㗎？」陳指是「學堂教」，但不記得教官是誰。

各被告同被控參與暴動及在非法集會中蒙面，其中兩名被告另分別被控管有螺絲批、鐵鎚及士巴拿。審訊今續。

案件編號：DCCC361/20