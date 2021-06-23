《蘋果日報》今日宣佈被停止運作，《蘋果》社論主筆李平涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，同日被警方拘捕。香港記者協會對事件表示極度痛心，質疑被捕人士未被定罪，傳媒機構卻要連坐，「港區國安法」已非影響一小撮人。記協擔心今次事件在新聞界引起寒蟬效應，「唔報最安全，因為大家唔知條紅線喺邊」，恐影響香港言論和資訊自由。

《蘋果》明日寫下最終章，網上新聞亦於午夜起停運。記協對此表示極度痛心，指《蘋果》停運非因自身無法經營或被讀者離棄，而是更多無法控制的原因。記協指出，壹傳媒集團有人因涉違法被捕，但未被定罪，機構卻因此受影響而停運，「各界都應心中有數」。

其他部組同受牽連 記協質疑如連坐法

記協主席陳朗昇指出，「港區國安法」實施以來，特首林鄭月娥一直強調只針對一小撮人，但今次《蘋果》事件中，即使有人因涉違法被捕，不但未被定罪，而被指涉案的相關文章亦已移除，其他新聞部組如財經、娛樂及副刊等理應不受影響，惟現時整個傳媒機構受牽連，質疑如同連坐法。

對於警方今日以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，拘捕《蘋果》社論主筆李平，記協譴責事件，認為警方應交代案件詳情，否則業界瀰漫白色恐怖。陳朗昇指，警方上周拘捕壹傳媒5名高層，當時指5人是集團董事，惟大多數本身是編採人員，直至今天連撰寫社評文章的主筆都被捕，令人質疑是以言入罪，「如果寫文章有後果，令外界覺得有『文字獄』，對香港言論自由好大擔憂」。

憂事件加重編採人員壓力

被問到《蘋果》停運以及李平被捕，對本港新聞界是否冰山一角，並觸發自我審查，陳朗昇指，目前暫只《蘋果》捲入「港區國安法」，但正如特首林鄭月娥所言，執法力度和寬度是有法必執，故持觀望態度，「期望對傳媒針對到此為止」。

陳朗昇則擔心李平被捕事件，在新聞界會產生寒蟬效應，加重編採人員壓力，尤其處理涉及「制裁」、「獨立」等報道，「究竟係報道有問題、報道支持有問題，定報道其他人支持有問題？」結果可能選擇「不報不錯」，「唔報最安全，因為大家唔知條紅線喺邊」。

對業界損失難以量度

記協指出，《蘋果》及壹傳媒集團旗下各刊物自創刊以來，在香港大小事件，以至生活品味等議題的報道上從不缺席，拓闊了港人的視野，亦推動傳媒業前進。26年來，《蘋果》系媒體為傳媒業培育大量人才，今天《蘋果》結束，不論對於業界，以至全香港，其損失均難以量度；被捕人未被定罪，一間新聞機構是否應該因此而受影響至最終停運，各界都應心中有數。

記協續指，傳媒工作者對《蘋果》的最後日子，無不看在眼內，寒於心內。記協嚴正呼籲，特區政府信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。記協亦在此感謝每一位在風眼中緊守崗位的《蘋果》員工，捍衞新聞自由。記協將盡力為受影響員工提供協助，有需要的同業，請向記協聯絡。

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