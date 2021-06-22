【本報訊】屯馬綫通車能否為小店增加生意？意見相當兩極，有士多東主認為通車帶來的人流僅屬曇花一現，拒絕續租，但亦有地產代理稱疫情下港人生活苦悶，相信「一線直達」尤其對新界西居民有一定吸引力。人流尚待未來通車方會揭盅，但通車的消息已帶動區內租金上升，結果仍是苦了一眾小店。

根據地產代理提供的數據，鄰近土瓜灣港鐵站的馬頭圍道、落山道及九龍城道近半年已至少有七宗工商舖買賣成交，平均呎價由11,428元至25,000元不等，其中一個位於馬頭圍道1,200呎的舖位，更以3,000萬元成交。

400呎舖位索價7萬

至於另一新建車站宋皇臺站，鄰近的南角道、衙前圍道、龍崗道、衙前朗道近半年則至少有四宗成交，雖然成交宗數較土瓜灣站少，但租務則較為熾熱，其中衙前圍道一個400呎的單位每月租金索價70,000元，平均呎價達175元。

近半年舖位遭易手的包括位於九龍城南角道的「街坊士多」，年屆62歲的租客黎太1991年已在區內經營士多生意，惟四年前不敵加租轉現時舖位，她預計舖位未來必定會繼續加租，「九龍城租值吹得好緊要，唔加租已經要偷笑」，但即使業主維持現時的租金水平，自己亦不會續約，因九龍城區人口老化嚴重，舊樓拆卸亦令當區人口減少，經營越見困難，「所以覺得離開會好啲，起碼唔使咁辛苦，白做。」

黎太又認為通車帶來的人流只是曇花一現，皆因區內沒有特別景點，出口通往宋皇臺站大堂亦有一段距離，須經行人隧道穿梭，「（人流）幫助真係唔大，即使有人流，但遠遠唔夠租金上升幅度，都係會好吃力。」

同樣位於九龍城區的咖啡店「Oslo Cafe」開業約六年，由Angie及其兒子Eric共同打理，二人皆表示幸得良心業主在疫潮下主動減租，通車後即使加租亦只會回到疫症爆發前水平，但儘管如此，租金仍佔其營運成本約五成，難以想像其他租戶如何生存，舉例同區有1,000呎舖位被業主加租三成，月租由六萬元加至八萬元，「真係好誇張，（租金）係升得好快。」

Angie認為通車或會增加當區人流，但未必能帶旺生意，「有新車站嚟行吓係有可能，但你咁遠過嚟，會唔會成日嚟？做生意係段日計，而唔係靠你一個月一次嚟。」Eric則估計屯馬綫反而會令當區居民趨向到外區消費，對未來生意未敢抱太大期望。

鄰近土瓜灣站開業近十年的一間傢俬舖負責人則向記者表示，租金較三年前簽約急升三成，但估計通車後區內重建步伐將會加快，對傢俬需求或會增加，決定「博一舖」續租。

地產界：勢吸引新界西居民

中原工商舖營運總監潘志明則預計，屯馬綫通車後主要會吸引新界西的居民到宋皇臺站、土瓜灣站，因新界西交通較不方便，須多次轉車才能到達目的地，現時能一線直達，相信會有一定吸引力。疫潮下港人生活苦悶，而宋王臺站有文物古蹟，又有明星效應，「周潤發都成日喺九龍城啦」，預計通車初期勢會增加人流。

潘認為，市場對通車期望已久，加上疫情緩和，工商舖交投氣氛好轉，甚至地產公司亦摻一腳買舖收租，發展商亦傾向隨市建局步伐收構該區舊樓重建，預料宋皇臺站、土瓜灣站毗鄰地區將陸續轉型。