六四後九個月，《壹週刊》帶着「自由的清風將吹遍中國大地」的祝願面世。即使面對九七，《壹週刊》深信「香港人的智慧、勇氣和承先啟後的幹勁」將帶來更好的明天。九七前兩年，「不願意被恐懼所威嚇」、「更不願意被悲觀所蒙蔽」、屬於香港人的《蘋果日報》誕生，承諾不讓創造了「中國有史以來最自由、最富裕的地方，一個足以和紐約、倫敦、東京等世界級大都會平起平坐」的香港因過渡而畫上句號。

歷史必載有仝人付出一頁

雖是螳臂擋車，三分一個世紀以來，我們可一直致力兌現承諾。說到底，哪個熱愛香港的人甘於見到「東方之珠」蒙塵淪落？沒有錯，我們的良好願望是一一落空了。不管樂觀進取、相信奇蹟、習慣了創造奇蹟的香港人是too simple, sometimes naive，因而低估了威權的險惡毒辣；抑是世界輪流轉，時與勢暫且不在自由的一邊，香港人墮入了陌生黑暗的惶恐中。現今移民潮再興、海外地產盤湧現、名校生紛紛退學，道盡崇尚自由的香港人對極權的控訴。

幸福固非必然，四分一個世紀以來，香港人可着着實實努力爭取過。50萬人、100萬人、200萬人上街不打翻半個垃圾桶、自動自覺撿拾廢紙雜物的大遊行讓全世界見識了香港人如何文明自律。只是慣性指鹿為馬的威權以文明的香港人為馴服可欺，反悔「港人治港、高度自治」的莊嚴承諾，尋且踐踏一個半世紀以來建立的法治精神，以致禮崩樂壞令見過世面的文明香港人意難平。

《蘋果日報》傳承了文明自律的香港人精神，從未鬆懈為民發聲爭取「港人治港、高度自治」，一直負起輿論監察的職責直視權貴，這些努力贏得香港人的支持、為業界仿效，為香港的傳媒生態起革命。《蘋果》的敢言模式且衝出了鯉魚門，激發台灣傳媒奮起與世界資訊潮流併軌。

儘管採訪及廣告皆長期受到打壓制裁，不斷的嘗試創新讓我們在網絡上闖出了一片生天，創造了中文傳媒的奇蹟。這些年來當然有過這種那種錯失，我們可沒有迴避卸膊。香港以至台灣的歷史必將載有仝人努力付出的一頁。

四年前《壹週刊》遭逢重大挫折，黎智英誓言「追求自由、開放、人性尊嚴之志不渝」。四年後，因為人所共知、有目共睹的原因，《蘋果日報》瀕於某些人口中彈盡糧絕的境地；黎智英、張劍虹、羅偉光且身繫囹圄。此可無損我們對香港人的信賴，因為我們都知道香港人是公道的。香港人必將還蘋果三子以公道。

追求自由開放之志不渝

同樣，我們依然相信14億人跟世界其他65億人沒有兩樣，他們都渴望能自由自在、盡一己之力，追求更美好的明天。故此自由的清風終有一天吹遍中國大地。只要「追求自由、開放、人性尊嚴之志不渝」，有副打不死精神的香港人必不會為威權嚇到、亦不會為悲觀淹滅。面對一時橫逆 ，香港人將一如既往，盡做！習慣了創造奇蹟的香港人必將再創奇蹟。兄弟爬山，大家珍重！

古立

周一至周六刊出