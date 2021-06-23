《蘋果日報》創刊26年，明日被結業。有讀者在facebook寫下一段話，「阿女問我：『如果它倒閉了，我們怎知道今天發生了甚麼事？』」

世界不會變，依舊如常，只是未必看得到碼頭工潮的持續報道、聽不見露宿者微弱無力的聲音，也無法再平反恐同的仇恨言論。

有基層團體說，《蘋果》的存在意義，就是從不吝嗇報道邊緣社群，令社會關注更多不公義；勞工組織形容痛失戰友，遺憾和痛心，但同時是香港人的驕傲。誠如平權團體所言，蘋果雖掉下，但化作春泥，撒下的種子已植根香港人心中，將來定必綻放。

記者王家文

「有陣時啲居民話遇到唔公平可以去邊度報，我話你搵《蘋果》啦，《蘋果》咪最肯同你調查囉。」記者跟社區組織協會副主任施麗珊相識多年，第一次聽她說這樣的心底話，過去都是讚少彈多，尤其是新移民議題，她說報道雖持平，但讀者留言攻擊，令她和街坊都很難受。

過去多年，記者跟施麗珊在不同社福議題上有不同觀點，如退休保障、Ｎ無津貼等，有時拗到面紅耳熱。她亦說，《蘋果》記者出席社協記者會，提問尖銳，不會照單全收，「（質疑）係咪一定要有咁嘅福利，唔同人有唔同觀點係冇問題」。她感謝《蘋果》記者的用心報道，由兒童貧窮、長者福祉到露宿者問題，「都能夠將問題帶出去」。

吳衞東：不吝嗇去報道邊緣社群

記者跟社協幹事吳衞東也合作多年，一直關注露宿者和基層勞工議題。他說，社協是壓力團體，監察和批評政府施政缺失，《蘋果》充當第四權也一樣，「《蘋果》一定係行得最前、最勇敢批評政府嘅報紙」。他說，無論是基層中最底層的露宿者，還是弱勢中最弱勢的安老院長者，「《蘋果》都不吝嗇去報道邊緣社群，亦勇於認錯」。

《蘋果》曾兩次錯誤報道社協的訊息，事後都有刊登澄清啟示。「某啲傳媒睬你都傻，未必會認錯」，吳衞東說，傳媒能做到監察別人之餘也反省自身，是很難得，「亦畀到社會、政府有示範作用」。遺憾《蘋果》被結束，他擔心再沒傳媒勇於監察政府，「政府應該要公平公正服務市民，如果冇強而有力嘅傳媒監察，政府係一定會退步，避免唔到」。

社協兩個辦事處每天都會購買《蘋果》，給員工和街坊閱讀，明天是最後一份。吳衞東坦言很可惜和難受，「如果針對一間最夠膽去監察政府嘅報紙，其實最終政府和市民都受害」。他說代表基層感謝《蘋果》多年來願意用較大篇幅的報道為弱勢社群發聲，「有時只係一個個案，都報道得很大，令社會關注不公義，呢個先係《蘋果》存在意義」。施麗珊亦說，社會應該容納多元聲音，「香港前途掌握大家手中，每個人都要努力緊守崗位，我始終覺得一個社會發展係需要包容和人民參與」。

蒙兆達：對支持民主自由的立場很鮮明

對職工盟總幹事蒙兆達而言，《蘋果》是令人又愛又恨。他說，工會人士較左傾，受馬克思主義薰陶，壹傳媒創辦人黎智英則信奉自由經濟，早期《蘋果》對勞工議題較保守，反對市場干預政策如標準工時及最低工資等，社評或評論文章都跟工會唱反調，「鬧我哋唔掂」；但同時又會如實報道工會的示威遊行、調查和訴求，對支持民主自由的立場也很鮮明。

蒙兆達憶述，大概是2010年最低工資立法前後，《蘋果》處理民生議題開始跟工會想法越來越接近，對社會上的貧富懸殊不再視而不見，批判官商勾結，為打工仔發聲。他最記得2013年爆發的碼頭工潮，最初由《爽報》揭發，引起社會關注，當批評聲音逐漸指向富商李嘉誠，即香港國際貨櫃碼頭（HIT）母公司和記黃埔時任董事局主席，不少傳媒都自動「收制」，惟獨《蘋果》不畏懼得罪權貴，繼續讓工人發聲，「跟得又足又貼」。

《蘋果》被結業猶如痛失戰友

蒙兆達說，很多時《蘋果》記者都擔當監察無良僱主的角色，工友被剝削或遇上不平等待遇，都會主動向《蘋果》投訴，經報道後，工會再介入協助，「好多時都係咁樣互相交波，你一腳，我一腳，去到龍門就有得入」。

由紮鐵工人罷工、碼頭工潮由每年國泰航空勞資談判，《蘋果》都沒缺席，蒙兆達說，就像是理所當然的事情，如今《蘋果》被結業，「好似痛失一位戰友」，難免有唏噓、遺憾和痛心，但在巨大政治壓力甚至有牢獄風險下，員工仍能堅守到最後一刻，「係香港人嘅驕傲」，並樹立起典範，「鼓舞好多香港人繼續喺自己崗位上為自由、真相繼續前行」。

「每一篇報道已經好似種子，植入每個香港市民心目中」

在平權路上，《蘋果》也並肩而行。大愛同盟成立於2013年，總幹事梁兆輝形容，《蘋果》一直是重要的媒體戰友，讓本來要靠邊站的同志議題成為A1頭條的主流新聞，不論平權研討會、一點粉紅活動以至首次以同志身份參加七一遊行，《蘋果》都會大力報道；當有反同政策或恐同的仇恨言論，「《蘋果》都會第一時間搵我哋回應」，讓社會上有平衡的聲音。

這幾天《蘋果》在倒數中，梁兆輝以為自己好硬淨，「原來唔係，真係心緒不寧得好緊要」，當香港容不下一份自由的報章，「其實係好得人驚嘅現象」。他說，《蘋果》的出現和存在，在很多香港人心中都有象徵意義，就是多年來對民主自由和公義的渴求與追隨，「你哋而家受到嘅對待，亦反映香港人嘅宿命」。

當《蘋果》已成歷史，梁兆輝擔心小眾團體再難於主流平台發聲。但他說，去到危急關頭，仍有員工繼續工作，讓香港人看見堅持和希望，「我以一個香港普通市民多謝你哋」。他說，就算今天蘋果在樹上掉下，亦會化作春泥，「你哋每一篇報道已經好似種子，植入每個香港市民心目中，等待下一個正義年代，種子會開花結果，係你哋嘅功勞」。

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