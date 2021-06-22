【本報訊】上訴庭昨頒下判詞，駁回首位國安法被告唐英傑對審訊不設陪審團的司法覆核上訴，案件今如期在高院開審。唐英傑被控騎電單車撞傷警察進行恐怖活動，及展示「光復香港 時代革命」旗幟煽動分裂國家，控方將舉證解釋「光時」具港獨含義，由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信定奪。法庭如何定性這句反修例運動的標誌性口號，將在預計15天的審訊後揭曉。

律政司司長鄭若驊今年2月引用國安法第46條，以保護陪審員安全和妥為執行司法公義為由，指示唐英傑案由三名法官取代陪審團審理。

高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長楊振權和林文瀚認同原審判決，指國安案件是否採用陪審團，屬《基本法》規定不受干涉的檢控決定，律政司司長毋須如唐英傑主張解釋理由或諮詢被告，法庭不會受理基於合法性和程序保障等常規理由提出覆核，唐英傑未有提出司長不誠實行事之類特殊情況。

指陪審團非不可或缺

上訴庭除引用本港案例外，亦依賴三宗英國案例，解釋為何特殊情況才可覆核。判詞指要判斷是否採用陪審團，可能需考慮國家機密、外國勢力秘密情報、關於陪審員安危的敏感資料等等，不宜公開披露或在審訊前與被告討論，判斷有時會根據不可呈堂的資料，並且如英國法官所言，往往是依靠印象和直覺。

英國案例指國會將判斷的任務託付給檢察總長，也是法庭避免干涉的理由；上訴庭則提到，國安法第46條將判斷的重任交託給司長一人。上訴庭又指，若容許以常規理由提請覆核，必定衍生繁複訴訟延誤案件，不符合國安案件須「及時辦理」的規定。

判詞續說，陪審團審訊是高院刑事案的常規模式，但並非不可或缺的唯一公平審訊方式。對於唐英傑一方力陳這是《基本法》保障的權利，上訴庭指終院曾表明本港沒有獲陪審團審訊的絕對權利；針對高院案件而言有討論空間，但無論如何不能以程序理由提請覆核。

案發於去年7月1日國安法生效首天，近一年後開審。控方早前估計傳召15名證人，嶺大歷史系教授劉智鵬獲委託出任專家證人，解讀「光時」口號。辯方有兩名教授擔任專家探討口號，雙方表明挑戰對方專家的資格或專業程度。

本案是香港首次依據法律起訴「恐怖活動」，控方須說明唐英傑涉嫌撞傷三名警察之舉，如何構成國安法所寫的「造成或意圖造成嚴重社會危害」。早前律政司主張毋須獨立證明這項控罪元素，遭三名主審法官否定，及後律政司加控危險駕駛引致嚴重傷害作交替控罪。

案件編號：CACV294/21