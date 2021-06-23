美食車先導計劃自2017年展開以來一直不被看好，2019年和2021年計劃曾分別延長2年及1年，惟旅遊事務署指，因疫情爆發、經營困難及營業額慘淡等，不排除最終會結束先導計劃。

每月平均僅3至5部車營運

旅遊事務署表示，現時有12部美食車營運，但營業額慘淡，由去年1月至今年5月下旬，17個月來12部車總收入只有約267萬元，即是平均每月僅得約15萬元收入，每月平均僅3至5部車營運。

署方指，由於疫情爆發，有8個場地不時關閉，包括兩大主題樂園、科學園等。雖然目前所有12個場地均已開放，但只有迪士尼、西九文化區、足總中心及尖沙嘴藝術廣場有車營業。政府曾寬免場租，幅度介乎2至7成半。

現不接受新申請

署方坦承，美食車作為旅遊設施，營運面對不少困難，美食車須在指定的場地營運，並與附近食肆有一定距離；停泊位置又不應造成人車阻塞，並需要場地提供電力等支援；營運亦極受天氣影響，加上本港食肆林立競爭激烈，「美食車在香港作為一個旅遊設施的發展實在有限」。

該署正審視先導計劃的成效，不排除最終會結束先導計劃。現不接受新申請填補空缺。如美食車營運者退出，可向食環署及運輸署交還「食物製造廠牌照」及「特別用途車輛（流動食物處理車）」牌照，並與場地解除營運協議。

林瑞華：預咗計劃失敗收場

營運美食車「七桌子×樺得園」的香港美食車聯盟主席林瑞華今年初已向政府交還牌照，他批評美食車以旅遊作定位，在疫情持續通關無期的情況下，可見的將來都見不到收支平衡的曙光，他直指在位者對計劃也不上心，亦無聆聽大家的意見，例如放寬停泊點或改變定位等作出改善，落得計劃失敗收場亦是「預咗」。有美食車車主灰心指死因「講過好多次」，不願再回應。

姚思榮批貿然中斷不負責任

旅遊界立法會議員姚思榮指，每部美食車至少投資100萬元，若貿然中斷計劃是不負責任，當局應與持份者溝通，視乎日後通關情況，再定論美食車發展潛力，否則應制訂合理補償機制，他亦認為政府應該重新規劃美食車的停泊地點。

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