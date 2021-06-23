緬甸軍方政變推翻民選政府，令在改革道路上的緬甸命運一夜逆轉；不少外資近年看中開放政策而投資緬甸，但現時就必須考慮去留問題。雖然歐美都對軍方實施制裁，但緬甸的外資主要來自亞洲國家，人權組織「緬甸公義」促請亞洲鄰國加入對軍方制裁及武器禁運，又認為外資雖然面對合約，仍有對軍方施壓的方法。

日資「麒麟」政變初期即中止合資

日資飲品企業「麒麟」是其中一間最早提出終止合作的外資企業，麒麟在2015年進軍緬甸，購入當地最大啤酒廠 Myanmar Brewery，軍企MEHL則是該公司的少數股東。早在2月初政變初期，麒麟已發聲明表明軍方的行為違反他們的人權標準和政策，決定即時中止與MEHL的合資關係。

之後陸續有外企仿效麒麟，包括韓國鋼企Posco、比利時工程公司 Newtec等；不過亦有繼續與軍企合作的外資，認為在當地的投資受合約所限，無法輕易全身而退，亦擔心一旦中止，本地員工會遭受軍方報復。

投資最多頭六名均為亞企

人權組織「緬甸公義」指，企業面對合約，仍有可行的方法向軍方施壓，例如因應政變以來的極端情況，引用合約中的「不可抗力（force majeure）」條款終止合作。馬來西亞國營石油公司Patronas在4月就引用「不可抗力」條款，指由於產量嚴重不足，終止營運一個位於緬甸外海的天然氣井。

另外，由於政府能源部的賬戶在政變後由軍方控制，代表緬甸民選政府的委員會亦一直促請與能源部有合作的能源公司，即使繼續營運，都應將款項存入受保護的託管賬戶，直至民選政府重新上台，才將款項發還。

政變發生後，雖然英國、美國、歐盟等都針對軍方高層及軍企實施制裁，不過有政變發生前，在緬甸投資最多的首6位其實都是亞洲國家或地區，其中新加坡、中國和香港分佔三甲，令西方制裁成效有限。

「緬甸公義」認為，西方的制裁行動仍十分重要，但遠遠不足，他們要求包括中國在內的緬甸鄰國實施武器禁運，表明對軍方的貪腐及暴行的立場，亦促請在緬甸有大量投資的日本和韓國採取行動，「亞洲各國必須成為緬甸人民的朋友，而非他們的壓逼者的朋友」。

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