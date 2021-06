【本報訊】美籍銀行律師前年在銅鑼灣港鐵站捲入休班警追截懷疑跳閘青年的糾紛,被控襲擊休班警,案件昨裁決。裁判官林希維指,被告試圖搶奪伸縮棍、拳打並制服涉事警員,屬使用不當武力,裁定他襲警罪成,須還柙候判。被告聲明指,他對香港法治現況感到悲傷,但明言定會上訴,「在正義得到彰顯前,我誓不罷休(I will not rest until justice is done)」。

官指「popo」辱警

被告Samuel Phillip Bickett(35歲),被指前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。辯方透露,被告簽證今天將會過期,他亦須定時服藥,望法庭續准被告保釋,惟申請最終被拒。案件押後至7月6日判刑,以待索取被告的背景報告。

被告早前自辯時指,俞曾用伸縮棍攻擊一名跳閘男子,另一控方證人則從後箍頸,致跳閘男呼吸困難;並稱曾用普通話問俞是否警員,俞否認。林官認為被告的說法有違常理,若跳閘男曾被箍頸,不可能如此瞬速恢復呼吸,然後逃離現場;被告當時亦應先詢問發生何事,而非關注對方身份。

林官又引述片段指,俞並沒攻擊任何途人,其伸縮棍亦非完全伸展,被告大可要求俞收起棍,毋須直接出手搶棍;被告亦大可坐在俞身上等待警員到場,根本毋須跪在他的胸上,再打他的臉。

對於辯方質疑俞不回應「Are you popo」的提問,刻意隱瞞警員身份,林官指「popo」是侮辱警員的稱呼,俞不願回應實可理解。林官續指,俞其後已確認其警員身份,更表示若被告鬆手,他願意出示委任證,惟不獲理會。

案件編號:ESCC2692/19