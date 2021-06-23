政府計劃月內放寬港人從海外入境時的檢疫安排，只要打齊兩針並相隔14天、病毒檢測呈陰性、抗體測試呈陽性，檢疫期可縮短至7天，措施適用於從B類（高風險）、C類（中風險）地區抵港的人士。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，英國確診個案急升，而且絕大多數是印度Delta變種病毒，直言如本港縮短由英國返港、已接種疫苗人士的檢疫期至7日，「而家唔係清零，變咗一鋪清袋」。

何栢良在商台節目表示， 英國現時爆發Delta變種病毒，5月的確診個案只有7.6萬宗，但6月首20日已有15萬宗，最新的基因分析結果顯示，99%個案屬Delta變種。他表示，英國雖有8成成年人已接種首劑疫苗，但年輕人的打針意欲低，亦是最遲開始接種疫苗，因此現時接種比率較低，故現時英國發病率最高的都是中學和大學生，意味香港留學生屬最高風險受感染的年齡層。

他續指，香港的輸入個案中，6月有4宗由英國抵港，年齡介乎18至20歲，全部都帶有L452R變異株，相信都屬於Delta變種病毒。

他指，港府完全沒有理由，放寬英國抵港、已打針人士的檢疫期，提到英國提供輝瑞／BioNTech及牛津／阿斯利康疫苗接種，其中牛津／阿斯利康對有病徵感染的成效只有6成，只是僅高於科興疫苗。他直言，經英國抵港的感染者，很大機會感染Delta變種，「你將佢哋減做7日，你話危唔危險？你舊年都出過一次大事㗎啦」，憂慮縮短檢疫期會導致個案流入社區，「我哋而家清緊零，你就想同內地同澳門清關；而家唔係清零，變咗一鋪清袋」。

他認為，政府應微調英國入境者的檢疫安排，將英國升格為A2類別（甚高風險），維持21日檢疫，才能減少英國變種病毒走入社區。

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