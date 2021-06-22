本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情趨穩定，至昨日（20日）已累積連續15日沒有本地個案。而昨日本港新增7宗輸入個案，當中涉及6宗來自印尼嘉魯達航空，於前日從雅加達抵港的GA876航班上，有6名外傭被驗出確診，當中4人帶有L452R變異病毒株，而另1宗輸入個案則為一名船員，同驗出帶有L452R變異病毒株。

由於嘉魯達GA876航班，有多於4名乘客抵港檢測時確診，衞生署遂引用《第599H章》，禁止嘉魯達客機自昨日起的14日從雅加達來港。另昨日有少於5宗初步確診，暫時全屬輸入個案。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦須自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月27日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月27日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月27日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至6月25日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月27日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月27日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供COVID-19檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

本港疫情

●確診（截至6月22日16:30）

11,896宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

2人出院（第11855、11870號個案），共11,618人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

30名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘28人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月22日23:05）

國家衞健委通報，內地昨日（21日）新增25宗COVID-19確診個案，當中2宗屬本土病例，深圳一宗，東莞一宗，其餘23宗均屬輸入個案，分別來自福建、廣東、四川等地，當地單日無新增死亡與疑似病例。全國累計確診個案有91,629宗，4,636人死亡。 台灣累計確診14,157宗，死亡個案達575宗。

外國疫情（截至6月22日10:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過386萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,354萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.1萬。印度確診人數突破2,988萬，死亡人數超過38.6萬。巴西確診人數超過1,792萬，死亡人數突破50.1萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過386萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,355萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.2萬。印度確診人數突破2,993萬，死亡人數超過38.8萬。巴西確診人數超過1,796萬，死亡人數突破50.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

●美國白宮本月初宣佈本月底捐贈8,000萬劑疫苗給海外國家，首批2,500萬劑中，台灣在內的亞洲國家將能獲得其中700萬劑。白宮周一公佈第二批5,500萬劑疫苗分配清單，包含台灣在內亞洲將獲1,600萬劑，拉丁美洲及加勒比海獲1,400萬劑，非洲獲1,000萬劑。5,500萬劑疫苗中的約75%將透過全球疫苗取得機制（COVAX）交付，白宮未說明個別國家地區獲得的疫苗數量以及疫苗牌子。截至目前，美國共提供台灣250萬劑Moderna疫苗。

●加拿大下月5日起容許已完成疫苗接種的加國公民及永久居民，從外地入境後毋須隔離檢疫。

那項由當地時間下月5日深夜11時59分生效的措施，同時放寬檢測條件。

面對全面開關壓力的衞生部長凱杜（Patty Hajdu）表示，下一步放寬措施將照顧本地加人。

加拿大政府發表聲明說，仍然強烈建議加人避免不必要外遊，以免輸入變種毒株。

加拿大至今仍然禁止外國公民入境旅遊。

●意大利衞生部周一宣佈，下周一起撤銷強制室外口罩令。

新措施會在疫症發生率和染疫入院率低的「白區」生效。目前，除了西北部一個小區，意國大部份地區都被列為「白區」。

不過，在公共交通工具和室內地區仍須戴口罩。

●中亞國家塔吉克周一公佈新增確診個案，是五個多月來首次。當局歸咎民眾大意，沒戴口罩和不守防疫指引，導致疫情捲土重來。

法新社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,552,686 (602,047)

印度 29,935,221 (388,135)

巴西 17,966,831 (502,586)

法國 5,819,575 (110,940)

土耳其 5,375,593 (49,236)

俄羅斯 5,272,328 (127,641)

英國 4,656,535 (128,245)

阿根廷 4,277,395 (89,490)

意大利 4,253,460 (127,291)

哥倫比亞 3,968,405 (100,582)

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