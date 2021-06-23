社會福利署早前宣佈收緊多項院舍員工強制檢測安排，包括停止為強制檢測院舍員工發放200元津貼，強檢期將縮短至每10天一次；而完成接種的院舍員工則可獲發800元特別津貼。社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發質疑，政府為「谷針、谷數據」，而漠視員工處境；並批評勞福局局長羅致光指員工是因為有津貼而不接種疫苗，「講法有啲扭曲」，對此感到遺憾。

鄭清發在港台節目《千禧年代》表示，本港近一個月疫情穩定，質疑政府為何仍要收緊強制檢測期，並指200元津貼並非員工要求，但局長認為員工有津貼就不接種疫苗，「講法有啲扭曲」，員工未接種疫苗是因為仍有疑惑，亦擔心接種風險後果。他批評政府和僱主不願承擔風險，而且未有考慮到院舍員工的情況，感到非常遺憾。

鄭清發續說，港人不願意接種疫苗，責任在於政府解說工作做得非常差，而且態度非常惡劣，沒有感謝市民合作和員工配合，「做到今日咁穩定情況，冇讚賞過」，僅以強迫方式谷針。他強調員工不會為200元，甚至800元津貼而改變自己對健康責任。

籲政府准60歲以上市民毋須預約打針

香港內科醫學院院長李錦滔在同一節目表示，本港長者的新冠疫苗接種率低， 與其他先進醫療國家如美國、英國、加、新加坡比較，不論是60、70或80歲年齡層人士，接種率好多時超過7成以上，但香港70至79歲人士的接種率只有5%；超過80歲以上更只有1%，直言感慚愧，亦擔心感染後病情會更嚴重。

他相信，接種率低是因為對疫苗有誤解，包括以為患有慢性疾病不能接種，但他指慢性病有很多種，好多慢性病患者只要病情穩定，包括復診時間長，藥物沒有改變，驗血時指數穩定，其實好適合亦應接種疫苗。

李錦滔呼籲政府容許60歲以上市民毋須預約，可直接到接種中心即時打針。他提到，部份長者沒有電腦或智能電話，預約可能有困難，減低他們的接種意欲。

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