去年7月1日國安法生效首天，男子唐英傑涉嫌駕駛電單車在灣仔撞傷三名警察，並被指藉展示「光復香港 時代革命」旗幟煽動港獨，成為首名被起訴國安法罪行的被告。案件今早在高等法院開審。法官杜麗冰甫開庭透露，法庭獲悉有人在庭內拍照，有可能干犯簡易罪行，法庭決定報警。

由於律政司司長引用國安法第46條發出指示，故本案不設陪審團，改由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信會審。唐英傑曾就不設陪審團的決定提出司法覆核挑戰，上月遭駁回；至昨日開審前夕，上訴庭再裁定駁回上訴。

律政司今由署理副刑事檢控專員周天行及署理助理刑事檢控專員張卓勤代表，唐則由資深大律師郭兆銘、大律師劉偉聰、大律師陳碧琪代為抗辯。

法官杜麗冰甫開庭透露，法庭獲悉有人在庭內拍照，有可能干犯簡易罪行，法庭決定報警。她又提醒在法院大樓內，尤其是庭內不可以拍照或繪畫掃描，否則亦可能干犯罪行，同時亦提醒不要干擾聆訊。

唐英傑面對三項控罪。首罪為煽動他人分裂國家罪，詳情指他去年7月1日在東區海底隧道至灣仔謝斐道和柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

第二項控罪為恐怖活動罪，同屬國安法罪行，亦是香港首次起訴「恐怖活動」。控罪指唐於上述日期地點，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，致警員8260、警員2764和警員12197重傷。

律政司早前主張，毋須獨立證明恐怖活動罪的「造成或意圖造成嚴重社會危害」的元素，但遭三名主審法官否定。及後律政司加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害作交替控罪，指控唐在謝斐道近柯布連道交界，在道路上危險駕駛登記號碼為TV7283的電單車，引致警員8260、警員2764和警員12197身體受嚴重傷害。

煽動分裂國家的最高刑罰為10年監禁，恐怖活動罪最嚴重判囚終身，而危駕引致嚴重傷害最高判監7年。

【案件編號：HCCC280/20】

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