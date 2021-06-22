【本報訊】銅鑼灣一間醫療集團前年被搜出管有六支偽冒「子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）」，公司及董事被控虛假商品說明，案件早前審結。裁判官鄭紀航昨裁決指，公司員工明知六支疫苗是假貨，卻將之與正貨放在一起，有意圖幫客人注射假疫苗，裁定公司罪成，罰款4萬元。惟鄭官認為，董事信任員工無可厚非，如要求她以保母式監管員工及檢查疫苗，是超乎合理水平，裁定她罪脫。

官：信任員工無可厚非

港健醫療集團及其唯一董事張維瑄（55歲）各被控「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」，控罪指兩名被告於前年7月11日，在銅鑼灣廣場2期19樓的單位中管有六支「九合一加衞苗」疫苗，該等貨品均應用虛假商品說明「MSD」即指明為製造的人。

鄭官接納兩名海關職員及生產商藥廠員工供詞。關員稱在雪櫃內找到六支涉案疫苗，其液體清澈且沒沉澱物，單位另有430支正牌加衞苗；而藥廠員工稱，正貨疫苗應是混濁及有白色沉澱物，每劑有0.5mg/mm的鋁，而涉案假疫苗的鋁低於0.1mg/mm，不足引起人體免疫反應。

鄭官指涉案公司有處理疫苗經驗，任何人都看到涉案假疫苗與正貨不同，認為員工對假貨知情，而公司將其用作售賣及商業用途，裁定公司罪成。但鄭官指法庭不能肯定女董事事前知情，她信任員工無可厚非，以為疫苗是正貨亦合理，雖惹人懷疑，但不認為她縱容其公司及有疏忽，判她罪脫。

案件去年提堂時，涉案公司一度表明認罪，董事獲撤控，但主任裁判官錢禮質疑案件涉及公眾健康，問題疫苗一支也嫌多，惟董事卻不用為此負責。律政司其後繼續起訴董事。

案件編號：ESCC1352、ESS12079/20