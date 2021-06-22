【本報訊】英國今年1月31日開放BNO簽證申請，申請人可循「5+1」留英方案入籍英國。英國政府更新網頁資料，顯示「特許入境許可（Leave outside the rules, LOTR）」申請延長至今年7月19日，即在7月19日或之前BNO身份持有人和受養人可循LOTR入境英國。

讀者陳先生（化名）向本報求助，指一家三口有意到英國居留，上月24日透過英國簽證暨移民署「UK Visas and Immigration」網站頁面申請BNO簽證，並繳交簽證申請費用和移民醫療附加費（IHS）。

陳指他的兩名家人繳付簽證申請費用和移民醫療附加費過程順利，惟他本人繳交簽證申請費時，網站頁面卻顯示服務出現問題。他嘗試重新交費但不成功，申請手續被迫中斷。

已扣費用 要求事主英境內跟進

他曾向信用卡發卡銀行查詢，獲告之已扣除款項。他隨後多番向英國簽證暨移民署和其資訊科技部門求助。前者建議陳可向其資訊科技部門查詢，後者則指可提供有關申請的個人資料以作跟進，惟前提是要在英國境內提交申請。陳直言：「個系統真係錯漏百出。」他和面對類似問題的BNO簽證申請者設立通訊群組互通消息，粗略估算有至少30多人受影響。

BNO簽證申請人可透過英國簽證暨移民署網站的「聯絡我們」頁面(https://visas-immigration.service.gov.uk/contactUs)，報告任何技術問題。根據網站資料，申請人可致電UKVI或透過電郵求助，惟後者每個查詢需支付2.74英鎊。

本報向英國當局查詢事件，英國內政部發言人回覆指，已注意到有關問題，並正尋求方法盡快解決。