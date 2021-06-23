香港政治新聞頭等大事，莫過於結果寫在牆上的特首選舉。26年前《蘋果》創刊號頭版新聞，正是以特首選舉消息揭開《蘋果》序章。26年間4次有競爭的特首選舉，《蘋果》都盡力為香港人報道。明年3月舉行，選舉制度已大幅改變的特首選舉，《蘋果》也許未能再為港人效力，但願港人不要放棄，繼續關心香港這個家。

1995年6月20日，《蘋果》創刊號面世，頭版新聞是《特區行政長官名單無左派人士 北京已秘密「揀蟀」九人候選》。當時距離首屆特首選舉還有兩年，《蘋果》就披露後來成為首任特首的董建華，原來早獲北京相中。而當時獲北京心宜的人選，已包括後來成為特首的梁振英。

02年董建華連任、05年由於董下台而觸發的特首補選，雖然皆只有董建華或曾蔭權一人參選，「獨腳戲」令選舉沒有發生，不過《蘋果》堅持以批判角度報道，指出董連任、曾上場所後可能遇到的問題，發揮第四權作用。

07年特首選舉首次建制派與民主派決鬥

到回歸10年的2007年，香港終出現首次、至今唯一一次由建制陣營與民主派陣營決鬥的特首選舉：政務官出身的曾蔭權對撼代表民主派的公民黨梁家傑。雖然選舉結果一如所料，《蘋果》仍竭盡所能報道兩名候選人的消息。

雖然曾蔭權以至今最高得票率和最高民望的姿態當選，但《蘋果》頭版已以《假選舉落幕 曾蔭權連任 全民爭取2012普選》為題，直指只有1,200名「選民」的特首選舉為「假選舉」，同時點出普選爭議有待解決。

可惜港人普選夢至今未能實現，2012年特首選舉維持小圈子選舉。然而這次選舉首見兩名建制派人士——唐英年與梁振英角力，再加上代表民主派的何俊仁，形成三足鼎立之勢。

梁振英以689票當選 《蘋果》生存空間漸收窄

選舉期間，唐英年與梁振英都被揭僭建醜聞，《蘋果》更獲知情人士「報料」，得以詳細披露唐英年九龍塘大宅僭建詳情。而梁振英當選當日及翌日，《蘋果》都以頭版報道，香港這個有700萬人的國際城市，特首當選只得689票，而梁振英當選翌日即到中聯辦謝票，凸顯小圈子選舉荒謬。

梁振英上場後，《蘋果》生存空間雖已開始收窄，但《蘋果》砥礪前行，繼續報道。2017年特首選舉前，梁振英於2016年12月初、特首選委會選舉前宣佈不連任，《蘋果》推出號外報道，並且獨家披露時任港澳辦主任王光亞在深圳秘密接見梁振英的消息。

2017年特首選舉重演三足局面

香港局勢與《蘋果》形勢一樣，未有隨梁振英下台變好。2017年特首選舉重演三足局面，只是人物變成兩名辭官參選的人，林鄭月娥與曾俊華，加上前法官胡國興之爭。《蘋果》未有鬆懈，緊貼特首選舉消息，早在林鄭宣佈辭職參選前，就報道林鄭以政務司司長身份低調出席信和集團主席黃志祥及兒子黃永光私宴，疑似為選戰拉票。

林鄭憑777票當選 民望卻不及曾俊華

2017選舉期間，林鄭更曾接受《蘋果》專訪，席間說出現在回看令人百感交集的「做嘢唔會要人鍾意我」，並表示考慮重開因2014年佔領運動而關閉的公民廣場。結果林鄭雖憑777票當選，但民望不及曾俊華，《蘋果》報道選舉結果特別提到，民主派指出林鄭不得港人心，勝選也無意思的論點。之後的事，相信港人記憶猶新。

明年特首選舉，誰人參選是未知數，不過選制已經「完善」，以北京說法，候選人都定必是「愛國者」。《蘋果》縱無緣再透過採訪、報道，代港人質詢下次特首選舉候選人，披露、揭發候選人的問題，但特首人選終究影響全港700萬人命運，只願香港能雨過天晴。

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