維園每年的六四燭光，照亮着《蘋果》自1995年創報以來，六四翌日的頭版封面，為這個曾經是中國境內唯一可以公開悼念六四的地方，留下歷史紀錄。即使政府最近兩年，以「限聚令」防疫為名，禁止港人透過公開集會悼念六四，《蘋果》六四翌日頭版還是燭光不滅，繼續以最顯著的篇幅報道港人對六四事件的悼念，記下在香港遍地開花，以良知點燃的星火。

悼念六四，除了是香港人30多年來的堅持，也是《蘋果》創報至今一直極為重視的新聞事件。《蘋果》除了每年六四前夕，均會派員採訪支聯會按傳統舉辦的連串六四悼念活動，包括清明節獻花、六四遊行等，亦會對當年六四事件的人和事進行專題深入報道，希望透過記錄真相，抵抗遺忘。

《蘋果》多年來，亦鍥而不捨追問於1989年公開譴責中共鎮壓學運的建制派議員和官員，現時對六四事件的看法，讓港人清楚他們的初心和良心是否還在。每年的六四集會，《蘋果》亦會近乎「總動員」派出記者到現場採訪，不論天晴還是暴雨，不論只有4萬人出席還是破紀錄的18萬人出席，不論維園是否被封鎖，《蘋果》都希望為讀者詳細記錄香港人，以至特別來港參與悼念的內地人，對六四的感受。

在香港未有「限聚令」前，每年在六四當晚，與黨友到維園悼念六四的民主黨副主席李永達，接受《蘋果》訪問時表示，他對於《蘋果》最難忘的回憶，是《蘋果》每年六四集會後的頭版報道，他說：「香港係中國土地上面內，唯一可以咁大型悼念六四，同埋自由地將當晚情境擺喺頭版出現，我相信絕大多數香港巿民都會睇呢一版，國際關心香港嘅朋友或者國際傳媒，亦都會睇呢一版，作為佢哋自己點去睇香港嘅情況，呢個對我嚟講，係永誌不忘嘅。」

對於《蘋果》停止運作，李永達表示感到非常難過和極之可惜，他說：「因為《蘋果日報》唔只係《蘋果日報》，而係香港新聞自由喺本地同國際社會上，一個極之重要嘅標記，本地巿民同國際社會關心香港嘅人，都睇《蘋果》作為香港新聞自由係咪繼續存在一個考量。」他稱希望未來能有機會，繼續見到《蘋果》記者和管理層，在香港報道真相的陣地出現。

支聯會秘書蔡耀昌接受《蘋果》訪問時表示，《蘋果》在香港消失，將令香港人少了一個重要渠道，去表達對六四等重要社會事件的聲音，相信其他親建制傳媒日後只會繼續低調報道，甚至扭曲港人悼念六四的活動。

《蘋果》歷年六四翌日頭版報道

1996年 燭光不熄 英魂不滅 四萬五人擎燭悼六四英魂

1997年 人心不死 燭光不滅 回歸前最後一次悼六四

1998年 天泣民悼 暴雨悼六四

1999年 六四慘案難忘 十年記憶猶新

2000年 六四薪火傳新一代 四萬五人參加11周年燭光集會

2001年 12年後 血仍未冷

2002年 我們忘不了六四

2003年 七一再來反23 陳日君：中國民主由香港做起

2004年 15年了 八萬二千人燭光悼六四 香港人有良心

2005年 四萬五千人風雨中燭光悼六四 香港的風采

2006年 逾四萬人出席集會 六四未平反 燭光不滅

2007年 5.5萬人悼六四 老師帶學生認識真相 血的歷史 淚的教育

2008年 4.8萬人點亮維園 堅持平反六四 悼

2009年 中國的脊樑 歷史的紀錄 20萬人悼六四

2010年 15萬人維園悼六四

2011年 六四22年 15萬人維園悼念 燭光不滅

2012年 18萬燭光悼六四亡魂 這是我們的良知

2013年 淚雨 15萬人維園哭六四

2014年 讓全世界看到我們的燭光 逾18萬人出席集會

2015年 舉燭悼六四 撐傘爭民主

2016年 12.5萬人燃亮維園 不離不棄

2017年 11萬人維園悼六四 幕失莫忘

2018年 11.5萬人悼六四 「結束一黨專政」響徹維園

2019年 風雨30年 18萬人悼六四

2020年 衝破維園封鎖 萬人悼念六四

2021年 封得了維園 鎖不了人心

資料來源：《蘋果》資料室

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