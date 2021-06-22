全盛時期有達55間分店的許留山，早前被法院頒發清盤令，公眾或以為許留山已消失於香港。不過《蘋果》調查發現，許留山一系列餐廳由離岸公司「Hui Lau Shan International Limited」持有，而其名下現時仍有一間子公司在油塘大本型營運一家分店；至於早前遭清盤的子公司「許留山食品製造有限公司」，則早於被頒令清盤前，將商標轉移至另一間離岸公司。有員工質疑，總公司明明有資金營運，卻仍要員工面臨公司清盤及欠薪。

記者 蘋果調查組

根據公司註冊處資料，許留山連鎖店由離岸公司Hui Lau Shan International Limited持有，旗下再開設多間子公司，由每間子公司持有不同許留山分店，其中早前被清盤的「許留山食品製造有限公司」，就曾持有銅鑼灣、佐敦等幾間已結業分店；另一間子公司「威俊管理有限公司」名下亦曾有3間許留山分店，但只有位於油塘大本型的店舖現時仍有營業。

許留山食品製造有限公司登記地址在元朗一幢工廈，該公司亦持有食物製造廠牌照，據知正是許留山以往的工場所在，現時因僅剩油塘一間分店，故所有工序均在店內進行。

許留山雖是香港品牌，但在內地、台灣甚至韓國都有知名度。《蘋果》翻查商標註冊紀錄，就發現這個值錢的商標原本由被清盤的許留山食品製造有限公司持有，但在今年4月19日及20日，即5月26日清盤前約一個月，已全部轉讓至開曼群島註冊的離岸公司North Success Limited，新公司的商標代理人，與許留山食品製造有限公司的商標代理人同樣為C&H IP LAW LIMITED。

「一係你就執咗佢，賠足畀員工，有錢你又唔賠」

在許留山任職多年的劉先生指，公司早於清盤前10日，已指令所有人停工，惟大本型分店在停工數天後卻突然重開，更曾將工場部份食材調往大本型分店，質疑公司明知要清盤，處心積慮調動食材及轉移最值錢的商標。

劉又批評，公司仍有分店營運，意味有資金，卻要員工面臨清盤及欠薪，「一係你就執咗佢，賠足畀員工，有錢你又唔賠」。他指，早前約60多名受清盤影響的員工，已到勞工處求助，涉及寫字樓、工場及分店員工，「佢（公司）梗係唔會理我哋（員工）感受，一味淨係想賺錢、想上市」。

《蘋果》曾經嘗試以電話及電郵聯絡許留山，但未能找到負責人回覆。

職工盟：會唔會都係左手交右手呢？

職工盟總幹事蒙兆達指出，飲食界有不少相似個案，雖然各分店似由同一集團營運，亦會統一採購食材及物資，但其實各分店背後，均由不同獨立有限公司經營，當有債務出現或被清盤，集團便毋須承擔責任，「就算集團好有錢，其他分店營業緊或者賺取到好多利潤，都唔需要承擔債務責任，亦都唔需要代償薪金」；若被頒令清盤，公司亦表示無力償債，員工便要申請破欠基金，起碼要半年或以上時間，才可獲得部份欠薪。

蒙亦提到，若同一集團旗下的公司，曾將資產如公司食材等，轉往其他獨立公司，涉及非法資產轉移，可向勞工處舉報。對於許留山在清盤前轉讓商標，他指因涉及離岸公司，無法透過查冊獲得更多資料，質疑「會唔會都係左手交右手呢？」他批評，本港公司註冊制度存有漏洞，令員工被剝削亦難以追究，直斥政府現時反要收緊公司查冊是背道而馳。

以芒果甜品打起名堂的許留山，在港屹立多年，是不少港人的集體回憶，分店一度遍佈港九新界，甚至衝出香港。許留山於2015年被中資集團煌天國際收購，並於2017年曾擬在港上市，當時傳集資約2億美元。惟自2019年起，許留山開始被業主入稟追討欠租，部份已私下和解，部份亦曾被申請清盤。

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