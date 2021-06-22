「新聞點做就點做！」

在《蘋果》26年都在跑中國新聞（包括華南版），我一直將上司這句叮囑當作金科玉律。也記得有管理層豪言，（內地）國安敢來《蘋果》，請佢哋一起開會，我哋報紙（內容）都係咁出。當年小記緊記這些宗旨跑內地新聞，與同行既競爭也合作，走南闖北。

許多人會問，《蘋果》記者返內地畀你哋採訪咩？得（直至近兩年）！

當然，《蘋果》記者過去不能參與內地官方活動，要混在香港同行堆中，等候採訪對象出現就上前扑咪、拍照。有時要向香港行家駁料。

遇着公安驚唔驚？驚！

主要是怕未能完成採訪任務就被捉囉。有個同事就因為驚公安拆菲林，由高處跳落田中躲藏，至今不時腰痛。

不過講真，記者遇着的內地執法人員並非個個都咁可怕。尤其在廣東，以前負責宣傳部的官員仍比較開明，對《蘋果》記者採訪隻眼開隻眼閉，記得廣東省公安廳接待香港警隊高層訪粵活動，《蘋果》記者沒被趕，更與現場宣傳部負責人閒聊，記者訴說《蘋果》在內地採訪，並不是全是負面新聞，更多的民生和突發新聞，對方則坦言相告：「我哋（政策）唔係邊啲畀你採訪、邊啲唔可以，而喺唔想同你哋《蘋果》有任何關係。」

許多人害怕的國保，也非全對《蘋果》記者存敵意。記得一次到粵西採訪一宗連環爆炸案，被國保傳喚調查後遣返香港。其中一較年輕的與記者閒聊，明言佩服香港記者敬業，更稱自己只是奉命行事，叫記者「覺得啱就繼續做」。

這句話一直鼓舞至今。

過去20多年，《蘋果》記者在報道內地各類重大新聞時從不缺席。

《蘋果》記者到內地，唔怕被人拉？當然怕。事實拉過無數次。

最嚴重一次被拘查兩日一夜，之後監視居住。同組數名同事也一度被拘查。至於被地方宣傳部或派出所短暫拘留，寫悔過書，已記不清多少次了。

咁你仲敢去內地採訪？

敢！只要記住新聞點做就點做，報道的是事實。「覺得啱就繼續做。」無得怕！

況且，我哋打份工、搵兩餐啫。

《蘋果》中國組記者