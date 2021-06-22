【本報訊】港人外出用膳時如以信用卡付款，可累計積分賺取優惠折扣。有餐飲服務員涉嫌欺詐公司，以自己的信用卡為顧客支付賬單圖利。廉政公署昨落案起訴兩名鴻星集團前員工欺詐等15項控罪，二人涉嫌使用其中一人的信用卡為多名顧客付賬賺取優惠，涉款逾5萬元，及訛稱向顧客提供折扣以套現獲利。二人獲准保釋，案件將於明日（24日）於東區裁判法院答辯。

涉欺詐及盜竊

兩名被告為鄒洪（45歲）及盧寶欣（34歲），分別曾受僱於金皇貿易有限公司。金皇貿易於案發時是鴻星集團的子公司，以大都淮揚或大都淮揚中菜的名義在灣仔營業，該餐廳位於香港會展廣場。鄒是該餐廳的助理店舖經理，負責管理貴賓廳，盧則是接待員，負責協助鄒洪接待顧客。

廉政公署早前接獲貪污投訴後展開調查，昨公佈落案起訴二人共15項控罪，其中二人同被控七項欺詐罪，即違反《盜竊罪條例》第16A條，最高可被判監14年。鄒另被控三項盜竊罪，即違反《盜竊罪條例》第九條，最高可被判處監禁十年，盧亦被加控五項欺詐罪名。

七項共同控罪指，鄒洪及盧寶欣涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，先後七次向金皇貿易偽稱七宗顧客交易使用盧的信用卡付款，導致盧獲得利益或金皇貿易蒙受不利，惟鴻星集團不容許旗下僱員利用自己的信用卡為顧客支付賬單，亦禁止員工盜取公司金錢。

另被控三項盜竊罪的鄒洪，涉嫌於上述時間同期從金皇貿易偷竊現金共逾300元，廉署認為，有關盜款金額與上述控罪涉及的顧客折扣相等，相信為鄒洪提供。盧寶欣則涉嫌於同年4月7日至9月21日期間，先後五次向金皇貿易作出類似偽稱，並使用自己的信用卡為金皇貿易以現金付款的顧客，支付12張共逾5.2萬元的賬單，從而賺取信用卡優惠，須面臨另外五項欺詐控罪。