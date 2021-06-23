繼《鏗鏘集》編導因車輛查冊被拘控後，警方去年再拘捕一名查冊公司獨資東主，指他涉嫌查車牌時虛報用途，並且未經同意披露車主資料。東主今承認6項為取得《道路交通條例》下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述罪，警誡下稱是應《蘋果日報》要求才進行查冊。裁判官水佳麗認為被告應事先向運輸署查詢，但相信被告不會再犯，亦沒證據指被告犯案與網上起底活動有關，判罰款6,000元。

被告伍偉新（51歲）報稱是自僱人士，承認去年5月14日至8月23日期間，為取得6輛車的車輛細節證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述，即表示他申請證明書是為了進行法律程序。另外兩項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪名則獲撤銷。

裁判官水佳麗表示，查冊對香港金融異常重要，案情顯示被告為顧客進行查冊工作，僅從顧客收取微少酬勞。被告也許貪方便而犯案，在現今保障私隱的大前提下，被告不應罔顧申請表格選項，而是應先向運輸署查詢可否代顧客索取資料。考慮沒證據顯示犯案與網上起底活動有關，本案嚴重性較低，相信被告不會重犯，涉及罪行亦沒有高等法院案例，判處每項控罪罰款1,000元，六罪共判罰款6,000元。

TVB記者撰信 指被告曾協助查冊以完成一宗重要新聞

案情透露，警方發現涉案私家車的車主資料於去年8月未得車主同意下被人公開，於是向運輸署職員查詢，發現被告填寫車輛細節證明書時稱用於法律程序，被告查冊時填寫其姓名、身份證號碼等個人資料，亦稱證明書上的資料均屬真實。

惟警方發現被告自去年5月14日至8月23日期間，取得6輛車的車輛細節證明書，每次均稱申請證明書是為了進行法律程序，惟其實屬虛假陳述。

警方於8月26日拘捕被告，被告警誡下稱：「係蘋果日報要我申請車輛登記細節說明書，我申請完資料就畀咗蘋果日報，啲紀錄全部save咗我電郵。」他又指一名任職壹傳媒的人著他查冊。他每次為顧客查冊，會額外收取38至53元不等，會視乎查冊項目是否涉及有限公司。

辯方求情時稱，被告原本沒有案底，中五畢業後在孖士打律師行任職文員12年，然後開設查冊公司，為律師樓、會計師樓、傳媒提供查冊服務，以往服務的傳媒對象包括星島日報、經濟日報、信報及NowTV。一名TVB記者亦為被告撰信，指透過被告協助翻查地契，完成一宗重要新聞，記者望被告能獲得寬大處理。

查冊所得僅用於新聞採訪用途

辯方又指，被告事發後不再從事車牌查冊工作，重犯機會微之又微；而自查冊電子化實施後，他的收入銳減，低至月入3,000至4,000元。被告雖已考獲保安牌，但因身體關係，不堪任夜間保安，案底對其保安工作亦有影響。

辯方強調，本案與社會運動的起底案不同，被告沒有強烈政治取態；被告的工作僅是協助傳媒，以為查冊所得僅用於新聞採訪用途，沒意圖傷害任何人，且大部份涉案資料早於被告申請查冊前已在Telegram等網上公開平台公開，部份更早於2019年公開，惟被告於2020年8月才查冊，控方亦同意網上發佈及起底與被告毫無關係。

至於查冊時在申請證明書填寫「法律程序」一欄，辯方解釋被告只是貪方便隨意填。辯方又指，本控罪僅有兩個案例，其一是港台編導蔡玉玲，蔡最終罪成被判罰款，另一宗《大公報》記者則獲准簽保守行為。辯方認為判被告罰款已足夠，望能輕判被告，讓被告改過自新。

【案件編號：TMCC2069/20】

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