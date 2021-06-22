【本報訊】一顆蘋果掉落、粉碎、化為泥濘，此刻消亡變成養份，孕育來世新生；這是多名本地插畫師不約而同的盼望。《蘋果》傳出停刊消息後，一眾插畫師張貼多幅創作，向這份陪伴港人26載的刊物作最後致敬。

A不只for Apple，「東尼電機」認為也是「A for Appreciate（感激）」。東尼接受本報最後一次訪問時表示，人生第一次受訪就是《蘋果日報》，其後陸續獲傳媒關注作品。他說現時政治氣候與環境難免令創作有顧慮，漸漸傾向以隱藏訊息方式創作，「可能再畀啲創意落去，大家明就明」。他聽到《蘋果》停刊消息覺得傷感，因這份報紙本身在香港社會已是為數不多的聲音代表，停刊意味香港日後不能兼容反對意見，「大家都好sad，感激《蘋果》咁多年堅持發聲」。

「怪叔叔の散步道」的插畫中，Cuson Lo眼泛淚光向消失中的蘋果致敬，「有時𠵱家消失咗嘅嘢，將來係有機會重生」。重生是很多人的期盼，「Ugly Family」將被泥土埋下的蘋果以文字明志：「他們試圖把我們埋了，卻不知我們其實是種子。」

有新聞工作者昨在Twitter重提去年7月1日國安法生效後，各大主流報章頭版都是政府正面宣傳國安法的全版廣告，《蘋果》頭版大字標題為「惡法生效 兩制蓋棺」。「100毛」二創了一幅漫畫，帖文說：「曾經有幾次，全港各份報紙頭版，就好似撳咗Ctrl+c 一樣，被同一個廣告佔據；唯獨有一份異類，仍然努力堅持。」

930主播：用盡僅餘空間

教師葉一知在facebook發表一篇《沒有蘋果的香港》，指《蘋果日報》消失並非單純市場上沒了一份報紙那麼簡單，「所有傳媒都歸邊，利益重重，唯有蘋果還能堅持講真話，做深入調查，敢捋虎鬚……其實也不用再說，大家都明白的」。

《蘋果》即將消失，讀者百般不捨。周一晚動新聞播出最後一次930新聞，24小時內錄得逾30萬次瀏覽，大量觀眾留言話別，有網民說：「時代越黑暗，光便越明亮，多謝《蘋果》同一眾記者嘅堅持，亦希望大家悲傷痛哭之餘不要絕望，繼續喺其他崗位努力。」入行兩年多的主播謝馨怡表示收到很多支持，暫未訂下往後計劃，但未對傳媒行業死心：「我冇打算轉行，未來空間可能好細，但係只要有僅餘空間就應該用埋佢。」