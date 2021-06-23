疫情下檢疫措施令外傭供應緊張。建制派立法會議員要求引入內地傭工，勞福局局長羅致光指基於入境管制和保安考慮，暫不考慮引入內地家傭，被謝偉俊質疑當局政治不正確。

羅致光表示，當局一直因應疫情加快審批外傭來港。不過基於保安問題，包括非本地家傭和本地低技術工人有相當大工資距離，或引起打黑工問題，亦擔心非本地傭工被不法集團教唆假結婚等，當局暫無意引入內地傭工。

提出質詢的謝偉俊批評，西方國家如英、美、加、澳、紐等人士來港後以工作簽證住滿七年，即可自動成為香港永久居民，「長久以來我哋都係歧視內地出嚟人士，甚至外傭」，他質疑「政治上是否繼續正確呢？」他認為今時不同往日，香港人口負增長，加上內地經濟條件大不同，應重新檢視風險。

羅致光：內地居民來港工作涉大量社會和家庭問題

保安局副局長區志光引述過往終審法院案例裁決指，外傭入境香港目的並非定居，亦不能帶同受養人來港居住，居留條件極受限制，終院裁定外傭不屬於基本法下「通常居住」的涵義，故無資格獲得香港永久居留身份，但被謝批評焦點應是為何優待「五眼聯盟」國家。

羅致光補充，一方面局方希望避免外傭疫下「跳工」，但特別情況如僱主去世要作特別處理，局方正反覆檢視處理斷約外傭新僱主的安排。他指本地家務助理課程相當受歡迎，但本地家傭很多時受限於地區，例如半山和港島的家庭會比新界九龍的家庭難請到本地傭工。他強調任何處理內地居民來港工作的問題都要好小心，因為涉及大量社會和家庭問題，將來樂意再討論。

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