本地樂隊My Little Airport在《土瓜灣情歌》唱道：「只希望沙中綫的那個站，可以起得更慢，再貴的租我已不能負擔。」然而，即使起得再慢，歷經古蹟及結構問題而一再延期，沙中綫項目下的屯馬綫終在6.27全綫通車。新車站包括宋皇臺站及土瓜灣站，開通巨浪湧至，伴隨舊區重建的暗湧，土瓜灣及九龍城即將變天，看着身邊的小店紛紛倒閉、易手，換上連鎖店舖，有小店東主兼街坊擔心區內特色將不復見，淪成「倒模市鎮」。

記者：劉詩敏

旅舍「麻雀客棧」早前在社交平台轉貼一張屯馬綫車站開放日門票，加上一個hashtag「#其實土瓜灣係唔需要地鐵囉」。負責人Iris在土瓜灣長大，一直以巴士及小巴代步，認為土瓜灣位處九龍中心點，過海亦可選擇乘搭渡輪，「港鐵好似傳說一樣，唔知幾時先有，但又好似唔關我哋事咁」，直到地面的出入口終於竣工，她才對土瓜灣即將有鐵路接駁有一點實感。

然而，社區已悄然改變，市區重建局單在屯馬綫沿線地區如土瓜灣 、紅磡、九龍城等地，已有至少19個重建項目，Iris亦留意到封路興建港鐵站後，區內連鎖餐廳、「港鐵概念樓」開始林立。小時候要特意到九龍城才能品嚐麥當勞的她自言，十分拒抗居於將軍澳、寶林等新市鎮，只能在商場、港鐵上蓋物業穿梭，而土瓜灣特點之一在於沒有太多連鎖餐廳，社區在親民價格的小店之中賴以生存，「成日有外國遊客問最近嘅Starbucks喺邊，其實係冇嘅，我唔係幾想有呢個轉變，好容易諗到，一有港鐵之後，舊嘅舖頭會因為抵受唔住租金，被迫搬走。」

「收業權係冇得抵抗」

「土瓜灣有佢嘅獨特吸引力，以前有內地旅客聽完My Little Airport演唱會，會專登嚟住，日本人就係對九龍城寨有種迷戀，亦都有攝影發燒友為咗影一啲日常光景，例如晾衫滴水，而嚟到土瓜灣。」在旅遊業工作，Iris更加確信城市多元才能令香港更有吸引力，「我哋同人介紹土瓜灣，都會話土瓜灣其實有工廠大廈，有唐樓，有公務員合作社，仲有豪宅，可以喺呢度搵到唔同類型嘅嘢。」

Iris明言很怕所在的社區變得士紳化，販賣着居民難以負擔的天價tiramisu，青年旅舍在外人眼中或是文青玩意，為了融入社區，Iris會協助鄰近小店繙譯英文餐牌，又會鼓勵背包客到小店消費，希望靠外地旅客令社區更有活力。

屯馬綫即將通車，Iris預計未來土瓜灣將會不停收樓、拆樓 ，更曾聽說旅舍所在的大廈已被收購八成業權。被推土機推倒的日子想必不遠矣，她慨嘆世間原來存在太多不可抗力，「收業權係冇得抵抗，好似疫情我哋都仲可以諗方法，仲可以希望遲啲會好啲，但呢個真係冇得say。我唔想土瓜灣變成咁，即係我唔係食魚蛋粉，就一定要食米芝蓮餐廳，但第日可能得返米芝蓮畀我揀。」

座落土瓜灣的書店兼咖啡室「城市空間」，舖位對出的另一小店門外貼上招租標示，通車日子越臨近，同樣在土瓜灣長大的店主Joyce越感受到社區的變化，「𠵱家舖頭變得好快，尤其是今年，執得好快，但又好快有其他人頂手」，她兩年前亦開始收到轉讓舖位的查詢。

不轉讓，純粹因一份初心。「城市空間」由Joyce及母親一同開設，母女二人均在土瓜灣土生土長。Joyce曾到韓國讀書，該處咖啡室林立，赫然發現自己居住的社區一直欠缺休息空間，「想搵個地方唞吓氣都難，心諗如果我着住對拖鞋落樓就可以睇書，咁就好喇」，加上土瓜灣租金便宜，便開始這盤小生意，主力服務當區上班族及街坊，平常會互相問候，關係相當密切，「有住劏房嘅客人因為加租而要離開，同我哋講樓下終於有間書店cafe，但係就要搬走，會覺得難以凝聚社區嘅感覺。」

「香港舊貌惹人讚嘆」

從小在土瓜灣生活，對一切的事物都感到無比熟悉，每次有外來朋友或客人讚嘆土瓜灣，又會再次感恩自己在此長大，「有住天水圍嘅朋友嚟到覺得好神奇，係咁影相，先知土瓜灣係有佢嘅特色，有僅存香港嘅舊貌，唔係一式一樣，甚至會有人專登嚟影相。」

Joyce認為香港的發展步伐向來急速，一股勁地衝，把無力奔跑的弱勢留在背後，「始終習慣咗係難接受改變，發展就有啲嘢要消失，殺到埋嚟都冇得做啲咩，覺得好可惜，只能夠無奈接受，開通港鐵係多咗個交通，但係咪真係咁大幫助？真係唔肯定，畀我出去搭開嗰架巴士都係搭返嗰樣。」

但Joyce認為不可就此輕言放棄，自言若離開土生土長的社區，理念便不再一樣，現在所做的事，正是實踐腦海中的藍圖，反問為何在難得的假日仍要舟車勞頓，卻不是創造一個良好的社區環境讓居民好好休息，「曾經好多旅行團、自由行，好似好有發展市場，但邊個會諗到一個疫潮會令啲藥房執晒？𠵱家話港鐵開通，好多人覺得會有利發展，但過多幾年情況係點？冇人會知。」