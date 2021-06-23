香港人經歷2019年反修例運動，2020年便緊接要面對世紀疫症。在極低氣壓的香港，荒唐的消息每日如雪花般飄來，港人碌手機時，大槪總希望從中尋找一些慰藉。永續疫情，航班停飛，人人冇得去旅行之際，前記者呂珠玲（Ling）於去年4月在社交媒體開設旅遊專頁「 Ling is travelling」。每日一篇短篇遊記，連結她過往多年旅行經歷與本港時事政治。她微小的願望是在這個時代安慰香港人，希望香港人日常生活學會並實踐backpack的哲學 — be water。寫在蘋果的最後關頭，學佛的Ling說，「即使蘋果真係俾人隊冧咗，人都係要生活㗎。我哋咪要學習冇咗蘋果，都要識點樣去分享資訊囉！」

她每次看新聞，總會連結到某些過往旅行經驗，而旅行時到訪不少景點，則會令她想起政治新聞，例如到訪阿根廷的五月廣場，在dirty war期間不少後生仔「失蹤」、異見人士被捕。一班母親每個星期四都會到那廣場示威，「件事已經發生咗幾十年，但我去到仍然覺得好震撼，我即刻諗起六四。我係去到邊度旅行，都會諗起香港發生嘅事。」

每次旅行的bucket list，必定包括當地的現代歷史博物館，講述二戰經歷、國家如何爭取民主，例如阿美尼亞有關大屠殺， 「死咗好多人都冇人知，慘無人道，亞美尼亞的人慘咗一百年，宜家終於話係種族滅絕；吉爾吉斯都曾經有茉莉花革命，但很快就PK咗，慘淡收場。」

令她最深刻的是俄羅斯，「好多博物館都數臭史大林，講佢用好多白色恐怖牢牢抓住個政權。死咗之後，差唔多每個城市都有個關於佢罪行嘅博物館。呢啲好震撼！大佬，呢啲真係有天讉㗎！」

她認為很多地方的政治黑暗到甚至沒有人理會，但香港從來都是世界焦點，「香港咁樣嘅示威規模，其實係世界各地好多㗎，更慘烈、警暴更嚴重嘅大把。但邊一個示威咁耐長期都係紐約時報嘅頭版？呢個真係香港嘅獨有之處。」

她的page現時已有逾9000個likes，其實她不只寫政治，還會寫生活及她的佛學思想，「好笑嘢啲人反應係會大啲，留言係會熱鬧啲，一齊鬧一齊笑；但係最多人share嘅，係窩心、知識性嘅post。我覺得香港人都係尋求安慰。」

在這個時空開設這專頁，某程度是回應香港人需要。Ling認為有些人未必識懂得表達感情，「有時佢哋可能好嬲，但佢哋用唔到一啲文字或說話表達出來，壓抑到一個地步，直情係無言。如果有人可以用一啲輕盈嘅文字表達，唔係一定寫好多理念哲學，只係一段好簡單嘅文字，和應到佢哋心聲。」

她身邊亦有很多朋友因最近的政治環境而感到壓抑。直至有人在她的帖文下留言說：「谷咗幾日，見到個post先識得喊。」Ling說：「我估好多人都係咁，只不過係有個人幫佢表達到佢哋諗到啲咩。」她又謂：「好似出奇蛋，一篇文章兩種感受。」這令她覺得，如果專頁可以安慰一下大家，「引下大家笑，咁都幾好吖。」她暗暗立下心願，就是要日日寫，寫到大家可以去得返旅行。

佛學知識，旅行經驗，加上時事議題，這個page集合Ling多項興趣及專長，「有時再介紹下黃店，讓同路人互相支援。我就發現原來真係有樣嘢可以滿足三個願望。」而讓她堅持日日寫的主要原因，全是讀者，「你見到咁多人留言話你知，當你係心靈雞湯，每日起身就係睇你，一日就充滿能量，你就覺得自己做緊嘅事有意義。」

這兩年香港發生很多事，很多人或情緒受到困擾，她認為安慰自己很重要，「要保持憤怒，但唔可以嬲到影響咗自己生活；但又唔係淨係去吃喝玩樂，要識得分是非對錯，鬥長命唔可以日日都波濤洶湧，情緒唔可以咁。」雖然香港失去了很多，但香港還有很多人情，「每次冚完阿布泰又排隊，呢啲都係好令人安慰嘅事」。

她去年4月開設專頁，其間發生不少沉重的事，「有時連我都頂唔順，我都會諗要點樣安慰人」。47人案提堂時，她覺得「真係好傷」，「我又諗我應該點樣安慰人。咁不如寫我人生最傷嘅事啦」，於是她將與前男友「荷蘭仔」分手的事，連續寫了四日。「我就發現，我要安慰人，首先我要安慰咗自己先，所以我係比其他人更平靜；人哋以為我用個page嚟治癒人哋，其實我係用佢嚟治療自己。」

很多讀者留言感謝她的安慰，Ling認為與其只是坐著等人安慰，不如自己先做些事情安慰別人，「你自己搵啲嘢做囉！原因唔係好多人要搵你幫，而係首先你要幫咗自己先！」

雖然是旅遊精，她卻沒成癮，Ling說自己適應能力強，容易調節，「咁冇得去咪冇囉，我覺得呢個情況有少少似旅行backpack（背包旅遊），你永遠唔知聽日發生咩事，你只能夠煮到埋嚟就食」。無法出外旅行，便自行找其他樂趣，打波、圍爐，「心態先係最緊要。因為backpack你不可能plan好多嘢、會好多意外發生，但每一個意外，會令我們更強。」

旅行時她試過遺失銀包、行李、護照，例如她在摩洛哥遺失護照，人生路不熟、語言不通，中國領事館又幫不上忙，「點知又畀我遇到一個曾經係意大利工作的摩洛哥男仔，佢又帶我返屋企食飯，畀我食過一餐最好食嘅地道菜。每次有意外發生，可能不如意，但轉頭可能就會有好事發生。」

每次最深刻的經驗，都是一些不如意的事。「過去三十年大家覺得最大貢獻係幾時？好可能就係2019年。啲義載呀、送物資呀。可能依家已經唔敢再講，或者你覺得好傷嘅事，但係過多幾十年，呢啲就係你曾經最proud of嘅嘢。第日發生好差嘅事，我都會諗，最差嘅我都試過！其他嘢都唔會好差。」

她不會用「低潮」來形容現時的香港，「我哋個心都死埋先係低潮，我哋個心都冇死！只不過係你依家拎住個強權，我哋形勢比人弱，咪韜光養晦囉。」她舉例以前坐監缺乏支援，「邊有咁多支援㗎大佬，又寫信、又Patreon。就算蘋果真係執咗，就會有網媒㗎啦。全部都係be water之嘛。呢個世界邊有乜嘢旁聽師、寫信師、追車師啫，就係有人開始咗做，又教下人點做，啲人又跟住一齊做。」

她又說：「我微小嘅願望，係透過個page去安慰人。如果每人都做啲微小嘅嘢，咁加埋就會好勁。大媽都覺得自己可以坐喺個法庭度，有幾大件事啫？每人做少少做少少，就係㗎喇。」

Ling認為「be water」是一種生活態度，「我開一個旅行page，但我喺一個冇得旅行嘅時間冒起，人生就係咁㗎啦。」她認為每個香港人都要學這套生活哲學，「甚至有一日，蘋果真係俾人隊冧咗，人都係要生活㗎，我哋咪要學習冇咗蘋果，都要識點樣去分享資訊囉！」她說她是有根據地樂觀，全因她信奉佛教，「佛學講嘅嘢就係世事無常，就算喺逆境都唔會係永恒。」

「你唔肯去接受呢個改變，先令你痛苦。你要令自己釋懷，係你要接受事情係會改變㗎，接受自己控制唔到個改變，用第二個方式去睇件事。」Ling憶述與曾入獄的意大利男生Rizzy談天，當時Rizzy問她：「你去咗咁多地方旅行，你有冇去過監獄旅行吖？我就有呢。」此說話令她印象深刻，「我覺得做人咪就係要咁囉！煮到埋嚟咪食囉！呻都冇用！」

佔中後，很多人也很失落，失落得完全不看新聞，所有補選也輸掉，但之後發生反送中。「戴耀廷話，每次有好大嘅勝利，就好快有嘢會打沉你哋，之後我哋就會喺谷底度。但幾年之後，會起返身，打壓就會起返，起返又會再打壓囉。如果你係谷底已經崩潰咗，點樣等返佢出嚟呀？所以咪要好好生活。」

記者 袁楚楚

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）