【涉藏汽油彈原料】

【本報訊】「12港人」當中的廖子文（圖）及鄭子豪，因涉前年10.1前夕，在灣仔一大廈單位管有汽油彈原料，被控串謀意圖危害生命而縱火罪，案件昨在區域法院再訊。辯方透露，廖將承認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪；串謀縱火罪則留在法庭存檔，不予起訴。法官將答辯和求情押後至明年5月16日，待同案不認罪被告受審首天處理，其間廖繼續還柙。

廖子文將承認的控罪，指他於前年9月30日，在灣仔金樂大廈一個單位內，保管或控制21個玻璃樽、異丙醇、乙醇、汽油、打火機油、鎂、鋁粉、11條白毛巾、燒杯、量杯、匙羹、漏斗、滅火毯、14個打火機等物品，並意圖使用而摧毁他人財產。

鄭子豪申押後至下月

法官高勁修一度質疑，明年才聽取答辯是否押後太久。惟控方認為廖面對控罪最高刑期為七年，加上被告案件背景特殊，故即使明年5月才聽取求情，不會對他造成不公。

另外，鄭子豪的代表律師表示已收齊控方文件，惟需時翻閱，故申請押後至7月20日，屆時會告知法庭其答辯意向。本案餘下三名被告為廚師李威龍（25 歲）、時裝設計師鄭進 （31 歲）及「12港人」之一的鄧棨然。李及鄭已否認控罪；鄧棨然則仍在內地服刑，將與其他被告分開處理。

案件編號：DCCC323/20