【本報訊】本港昨日新增七宗輸入個案，六名是印傭，當中四人帶有L452R變異病毒株。

本港連續15日本地零確診，昨新增七宗輸入個案，六人均為印傭，6月20日坐GA876稱航班抵港。另一人是51歲男船員，沒有病徵。該船員與四名印傭帶有L452R變異病毒株。另有少於五宗初步確診，全屬輸入個案。

指外地審批疫苗成效存疑

衞生署宣佈，由於嘉魯達印尼航空本月20日由印尼雅加達飛抵香港的GA876航班有四名乘客經抵港檢測而確診，當局引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在昨日至7月5日期間從雅加達來港。

政府最快本月30日放寬抵港人士強制檢疫日數，其中一項條件是血清抗體測試呈陽性。食衞局長陳肇始稱，整體專家顧問並無反對血清測試以「三個月抗體效力認證」的做法，當局正製訂獲認可進行血清測試的化驗所名單，會盡快公佈。

陳指市民檢測後，化驗抗體時間料只需24小時便有結果，惟承認實際時間要視乎化驗所的檢測量，市民須自費檢測，暫時未有抗體測試收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公佈。不過，市民即使有抗體仍有感染風險，被問到會否測試血清濃度，陳肇始只表示當局未為抗體濃度訂下界線，「最重要係有定係冇」，並指當局會在檢疫期的七日內為抵港人士多做一次檢測。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，新措施大幅縮減已接種疫苗人士的檢疫期至七日，擔心有機會「走漏」三成個案到社區。他直言檢驗抵港人士的血清抗體不能完全「補漏」，因為不同地方審批的疫苗有異，部份疫苗的科學數據包括減低多少感染機會、對抗變種病毒的成效均未見於科學期刊，成效存在疑問，若疫苗成效偏低，即使驗到帶有抗體，仍有可能走漏個案到社區。