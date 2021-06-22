【本報訊】全盛時期有多達55間分店的許留山早前被法院頒發清盤令，公眾或以為許留山已消失於香港。本報調查發現，許留山原來有一系列餐廳，均由離岸公司「Hui Lau Shan International Limited」持有，早前遭清盤的僅為子公司「許留山食品製造有限公司」，該公司被清盤前已將商標轉移至另一離岸公司。至於Hui Lau Shan International Limited名下仍有子公司在油塘營運一間許留山分店；有員工炮轟總公司明明有資金繼續營運，卻要60多名員工面對公司清盤欠薪。

記者︰伍雅謙

根據公司註冊處資料，許留山連鎖店由離岸公司Hui Lau Shan International Limited持有，旗下開設多間子公司，每間子公司持有不同許留山分店，其中早前被清盤的許留山食品製造有限公司，便曾持有銅鑼灣、佐敦等多間已結業分店；另一子公司威俊管理有限公司名下亦曾有三間許留山分店，至今只有位於油塘大本型的店舖繼續營業。

分店由不同獨立公司持有

許留山食品製造有限公司登記地址在元朗一幢工廈，該公司持有食物製造廠牌照，據知正是許留山以往工場所在，現時因僅剩油塘一間分店，故所有工序均在店內進行。

許留山雖是香港品牌，但在內地、台灣甚至韓國均有知名度。本報翻查商標註冊紀錄，發現該商標原本由被清盤的許留山食品製造有限公司持有，但今年4月19日及20日、即5月26日清盤前約一個月，已全部轉移至開曼群島註冊的離岸公司North Success Limited，新公司的商標代理人，與許留山食品製造有限公司的商標代理人同樣為C&H IP LAW LIMITED。

任職許留山多年的劉先生指，清盤前10日公司指令所有人停工，惟大本型分店僅停工數日即重開，公司更將工場部份食材調往大本型分店，質疑公司明知要清盤，處心積慮調動食材及轉移最值錢的商標。

劉批評公司仍有分店營運，意味有資金，卻要員工面對清盤欠薪，「一係你就執咗佢，賠足畀員工，有錢你又唔賠」。他指60多名受清盤影響員工已到勞工處求助，「佢（公司）梗係唔會理我哋（員工）感受，一味淨係想賺錢、想上市」。本報曾致電及電郵聯絡許留山公司，但未能找到負責人回覆。

職工盟：制度漏洞難追究

職工盟總幹事蒙兆達指，不少食肆集團均採類似手法，各分店似由同一集團營運，統一採購食材，背後由不同獨立有限公司經營，一旦有分店出現債務或被清盤，集團便毋須承擔責任，員工往往要申請破欠基金，需時半年或以上才可獲得部份欠薪。

對於許留山清盤前轉讓商標，蒙指因涉離岸公司，無法透過查冊獲得更多資料，惟質疑「會唔會都係左手交右手呢？」他批評本港公司註冊制度有漏洞，員工被剝削亦難以追究，直斥政府現時反要收緊公司查冊是背道而馳。

以芒果甜品打響名堂的許留山屹立香港多年，是不少港人的集體回憶，分店一度遍佈港九新界，甚至衝出香港。許留山2015年被中資集團煌天國際收購，2017年曾擬在港上市，當時傳集資約2億美元。惟自2019年起，許留山開始被業主入稟追討欠租，部份曾被申請清盤。