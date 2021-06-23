26年來，一字一句，都在守護香港。明日是《蘋果日報》最終章，這些年來，我們被責罵過、遭唾棄過，但也曾自豪、亦曾光輝；由「每日一蘋果，冇人呃到我」到「Truth is Power」，我們都初心不變，即使創辦人黎智英身陷牢獄，多名高層相繼被捕及起訴，我們都緊守崗位，如常編採，更出版創報以來破紀錄100萬份，因為要讓讀者知道，《蘋果日報》不但是一份報章，更代表香港的自由。

最後一天的《蘋果日報》將印刷破紀錄的100萬份，是過去平日一般印刷量的至少10倍，不過，編採流程與平日分別不大，各部門主管如常於下午3時召開編採會議，並已決定好明日、亦是最後一份《蘋果》的頭版，下午5時港聞版再召開會議進一步討論各版面的內容。由於今日的報紙印量是過去平日印刷量的至少10倍，因此部份版面需提早截稿及「埋版」，包娛樂版等。至傍晚7時多，《蘋果日報》執行總編輯林文宗更與各編輯開會討論各「A叠」、即港聞版面的初稿，6月24日的《蘋果》「A1」初步版面亦已率先出爐。

港聞版主管：專注在工作上，沒有時間傷春悲秋

加入《蘋果日報》22年、現職採訪主任的蔡元貴是港聞版的主管之一，幾乎大部份「A叠」稿件都經他處理。1999年加入《蘋果》的他，經歷高高低低不同崗位，面對要送別22年的「至親」，他直言不可能完全不帶情緒，「人嚟㗎嘛，做不到啊」，但他今日更要繼續如常工作，「就係要忙於完成最後一天的編採，反而可以專注在工作上，沒有時間傷春悲秋。」但仍要抽時間向同事交代公司最新決定，「那一剎很揪心，好像對弟妹說爸媽走了一樣」。

他形容「蘋果人好堅，經歷咁多年炮火」，即使今日「死也死得有尊嚴呀，好過某些報業得番個軀殼，與朽木同腐」。他形容「《蘋果》給我的就是讀者給我的，很感激每天看《蘋果》的同路人，認同我們的理念，即使是為了馬經而買《蘋果》，也是因為欣賞馬版同事的眼光」。

港聞記者：只是做正確的事情，沒有退後的餘地

有份撰寫《蘋果》最後報道的港聞版記者梁嘉麗則心情沉重，「原本沒料到明天會是後一天出紙，這兩天一直在趕稿，希望趕得到在最後出紙日刊登，而且消息不斷，沒想到當中不斷有不同的消息，其實好難集中寫稿」。她形容其間亦有情緒波動之時，但仍決定收拾心情，「寫好最後一份稿，一邊哭一邊寫，但最終仍能於截稿前完成」。她形容，沒想過做記者會被人中傷、甚至有人身威脅，「但由始至終自己作為記者都只是做正確的事情，沒有退後的餘地」。

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