日前有小學老師買了10份《蘋果日報》回校贈相熟同事被校方下令停課。教育局局長楊潤雄表示，已要求學校按指引採取行動，局方會繼續跟進情況，並強調政治推廣活動一定不能在學校出現。

立法會今早討論再培訓教師。民建聯何俊賢不滿當局以「齋講齋教」方式再培訓被投訴、警告的教師，質疑是否真的能夠讓公眾放心，他認為教育界有好多「無感染症狀病毒帶菌者，佢唔認為自己做錯，但無意識去講」，矛頭指向日前一名小學老師購買10份《蘋果日報》轉贈同事，何形容該教師「做咗個非常愚蠢嘅政治動作」，要求教局更主動處理「政治無症狀感染病毒」。

楊潤雄強調，局方的清晰立場是政治推廣活動一定不能在學校出現，他指已要求學校根據指引採取行動，認為學校都可以處理到，教育局會繼續跟進情況。

被釘牌後可否再獲註冊須整體考慮

教育局2019年和2020年被取消註冊或拒絕註冊的教師分別有6和7名，當中2宗涉教授「嚴重偏頗甚至錯誤內容」，其他包括有超越師生關係的行為、觸犯刑事罪行、嚴重誠信問題等。楊潤雄指取消註冊教師可否再獲註冊，局方要作整體考慮，若因嚴重誠信問題、嚴重違反專業操守或危害學生安全而被釘牌，即使再培訓，社會和局方「都難以再放心將學生交畀佢哋」。

他又指，教育局下個學年起會加強《憲法》、《基本法》、《國安法》內容培訓教師認識香港憲制地位，啟迪學生，被警告等的教師亦會加強培訓和學校監察確保不會再犯錯。

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