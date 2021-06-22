我愛《蘋果日報》，因為它是八九民運和六四大屠殺孕育出的一份香港報紙。

1980年代，佐丹奴品牌時裝走俏大陸，我並沒有關注它的老闆是誰。但是八九民運中佐丹奴聲援北京的T恤運到天安門廣場，香港民眾也穿着印有標語口號的佐丹奴T恤上街，我才知道佐丹奴的老闆叫黎智英。

我於1989年6月3日早晨上班途中被國安綁架，1990年8月28日因患心絞痛獲釋，大陸媒體一片肅殺。1989年6月30日，北京市長陳希同向全國人大做的「平暴」報告，將我1988年為任職的《經濟學周報》所寫的一篇採訪報道定為「倒鄧保趙綱領」（此前國務院發言人袁木也將此文定為「動亂暴亂兩綱領之一」），中國社會科學院次日就打報告，讓國家新聞出版署關閉了《經濟學周報》。

在眾多香港媒體界的朋友的關注之下，我知道香港媒體依然繁榮，並且出現了一本以八卦和狗仔隊著稱的新雜誌《壹週刊》，老闆就是黎智英。1993年北京申奧輸給悉尼，我成為中國政府手中的一個談判籌碼。我在赴美做訪問學者的前兩天，再次罹難。我記得在我轉入延慶監獄服刑之後，得到的一個最令我高興的消息是，家人展示給我的一張照片《給王八蛋李鵬的公開信》，發表此信的正是《壹週刊》，我這才知道黎智英辦的這本雜誌，不是單純的八卦雜誌，時政評論也是其特色之一 。

識荊《蘋果日報》則是在1999年除夕，我被突然保外就醫之後。至2002年，我作為嘉賓參加香港記協和外國記者會年度的頒獎儀式，見到了眾多媒體界的朋友，有人將我介紹給黎智英先生。隨後多次訪問香港，我結識了李怡先生，開始為《蘋果日報》撰寫評論。六四之後，除了坐監獄，我只能以撰稿為生，當時主動邀稿的香港媒體眾多，我只能顧此失彼，但是我以能為《蘋果日報》寫時評感到榮幸。

香港作為世界的一個傳媒中心，20年來日漸衰退有目共睹，多家有獨立自由傳統的媒體，為了商業利益和生存不得不加強自我審查，此後便是淪陷和易主，一家家面目全非。惟有《蘋果日報》等極少數媒體拒絕鐐銬，堅持獨立自由的新聞立場，堅持批評和監督，不怕大陸封禁，不怕政治經濟手段和暴力的打壓。

一國兩制關繫中國國運

《蘋果日報》創刊後，以全份全彩印刷，以頭版擺放大型圖片及新聞標題，改變香港報紙的固有傳統，使得香港報業「蘋果化」。這種創新，植根於黎智英和蘋果精英們的新聞理念。黎智英選擇被夏娃咬了一口的蘋果做標誌，就是他曾經說的：「假如夏娃當初不是咬了禁果一口，世上就沒有罪惡，也沒有是非，當然也不會有新聞。」報道大是大非的立場就是《蘋果》的新聞立場。《蘋果》創刊的電視廣告中，黎智英口咬蘋果說：「每日一蘋果，冇人呃到我！」這是《蘋果》永存的經典，也是一國兩制、獨立法治和新聞自由的經典。

2014年4月24日的「九號文件案」，使我失去觀察香港民眾要求真普選的雨傘運動的機會。但是我清清楚楚觀察了2019年香港數百萬民眾參加的反送中運動。黎智英和泛民派大佬參與這場運動，置身民眾的洪流之中，導致他被定為「亂港四人幫」之首。我同樣觀察到去年5月後，制訂並實施香港國安法，帶來國際環境的變化。這證明一國兩制不僅關繫香港的前途，也關繫中國的國運。

本月17日，警方國安處調動500名警察再次搜查蘋果大樓，拘捕兩名壹傳媒高層及三名新聞工作者，現在《蘋果》社長張劍虹、總編輯羅偉光被囚待審。這是當局用國安法懲辦香港媒體的首例。當局還用金融手段查封蘋果賬戶、限制銀行為《蘋果》存款。這牢牢地阻止了《蘋果》繼續運作。中共的大外宣媒體已經發出「《蘋果日報》或將停刊，圍而不打奏效」的報道。2020年4月22日，是我再次恢復公民權利的日子，我把我停筆六年之後第一篇文章給了《蘋果日報》。今天，我用這篇文章告別《蘋果》同仁。

《蘋果》26年積蓄的報業精英是青山，香港捍衞自由的民眾更是青山，民心民意是不朽的青山！

高瑜

北京獨立記者