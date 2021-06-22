【本報訊】醫管局普通科門診近日發生一宗奇怪事故，有人疑用同一電話號碼，在電話預約系統不斷「白撞」他人身份證號碼等個人資料，竟然成功取消了一名病人的門診預約，該名病人上周六到達門診始揭發事件。醫管局追查發現，該號碼曾多次「白撞」，只有一次成功，已報警處理。

醫管局表示，接獲元朗賽馬會健康院報告，一名病人上周六按照預約時間到診所，卻發現預約被取消。診所職員發現，取消預約的電話號碼不屬於病人，懷疑該病人在不知情下被取消預約。發言人稱，檢視近期預約系統的紀錄後，發現除了上述事件，該電話號碼曾多次致電預約系統，但均未能提供身份證號碼等正確資料核對身份，換言之未有其他病人的預約被更改。由於電話預約系統不會披露診期以外的個人資料，故病人資料沒有外洩。據悉，經電話取消的預約，病人不會獲得確認取消等通知。

醫管局報警 未有人被捕

醫管局已就事件報警，並正全面檢視預約系統，若再發現可疑的電話號碼重複致電預約系統，會考慮暫時封鎖該號碼。發言人亦提醒病人，若發現預約診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡；病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。

警方指，上周六已接獲醫管局報案，有病人的門診預約紀錄懷疑在不知情下被第三者取消，網絡安全及科技罪案調查科人員接手案件，經初步調查，案件列作求警調查，暫未有人被捕。