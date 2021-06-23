壹傳媒集團旗下的《壹週刊》宣佈將結束營運。 《壹週刊》社長黃麗裳在社交平台向讀者告別，「編輯部相信大時代下已經到臨終點前」，目前只能做好撤退的事。即使有同事仍存一絲希望，但「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

黃麗裳在《壹週刊》facebook專頁向讀者發告別信，指《壹週刊》2016年起業績「蝕入肉」，老闆當時會設期限，否則將要停運，「他知道這是最大的推動力，因為我們對《壹週刊》有感情。」

她續說，直至3年前，雖然賣盤不成重新起步，但成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，並不斷創收視高峰，感激讀者們的支持。至2019年走訂閲路綫，把新聞脫離《蘋果日報》平台自立，能生存就活下去，否則「執笠」 。她稱，訂閲制開始時，《壹週刊》拿下超過10萬個訂户，嘖嘖稱奇，但只能減少虧蝕，未能扭虧爲盈。惟至今年6月，「編輯部相信大時代下已經到臨終點前」。

黃麗裳表示，自己是眼淺的人，但在這個歷史時刻，她沒有眼淚，在動盪的辦公室裏，她告訴自己要抑壓情緒，做好撤退的事。即使有同事捨不得，仍存一絲希望，她只好狠狠的劈頭一句「別存幻想」: 「過去大家為《壹週刊》努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

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