美國傳媒CNN日前獨家報道，距離香港僅130公里的台山核電廠疑洩漏放射物質，營運商更形容有「即時輻射威脅」，去信美國求助，令港人再度關注核安全。有《蘋果》讀者發現，天文台天氣雷達在2019年5月尾至6月初收到的「異常回波」，覆蓋大亞灣和太平嶺2間核電廠，擔心洩核輻射。惟天文台澄清，當時雷達只受源頭不明訊號干擾。

記者 李鈺廷

曾專責天氣雷達的天文台署理高級科學主任江偉回覆《蘋果》查詢時指出，大帽山天氣雷達當時錄得「異常回波」後，已聯絡通訊事務管理局測量及跟進，但由於之後再沒錄得類似的訊號干擾，故無法追查源頭。他又指，由於天氣雷達只接收微波或小量無線電訊號，那些「異常回波」「幾乎肯定唔係核輻射」，估計是受其他非電離輻射的訊號干擾所致。

江續指，非電離輻射的訊號干擾，來源有很多，其中一種是Wi-Fi。他解釋，由於外國部份Wi-Fi路由器經無線電波收發訊號，加上當地雷達站可能設於平地，而非如香港般在高山上，故較易受Wi-Fi訊號干擾，錄得「異常回波」。他又指，雖然鄰近的珠三角都有很多天氣雷達，但通常會互相協調所使用的微波波段，確保不會互相干擾。

原來無線電、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線，全部都屬電磁波，但分佈在不同波段；無線電頻率最細，核電廠的伽馬射線頻率最大。無線電和微波屬「非電離輻射」（non-ionizing radiation），但核電廠屬「核輻射」（nuclear radiation），兩者完全不同。

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