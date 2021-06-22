【本報訊】保安局上周四引用國安法凍結《蘋果日報》相關三間公司的資產，壹傳媒董事會周一去信要求保安局本周五前解凍部份資產，以便依法向員工發薪，否則公司或需結業。網媒「香港01」昨引述銀行界消息指，至少有一間主要往來銀行決定自行凍結壹傳媒旗下其他附屬戶口，或未能支付員工薪金。

憂誤墮國安法網

「香港01」引述銀行界消息披露，現時有至少一間與壹傳媒集團有主要往來的銀行礙於自身風險，決定自行凍結其附屬公司的其他賬戶資產，並於內部電腦系統設定相關賬戶的資金不能進出。

報道引述消息人士指，雖然其他與壹傳媒相關公司的賬戶未接獲法庭命令需凍結資產，惟銀行現處於風眼位，假如讓相關戶口有正常交易，憂慮當局日後追究，或誤墮國安法法網。消息人士形容此舉全屬銀行商業決定，銀行有權凍結戶口，令壹傳媒集團即使「有錢都用唔到」，故未能支付員工薪金及供應商款項。

據壹傳媒年報顯示，集團主要往來銀行包括滙豐銀行、星展銀行，以及台灣的上海商業儲蓄銀行、台中商業銀行。「香港01」引述星展銀行指，不會就相關消息傳聞作評論。

保安局引用國安法凍結《蘋果》相關三間公司共1,800萬元資產，董事會前日開會通過去信保安局申請解凍部份資產，以免因欠薪違法。董事會決定周五再開會就《蘋果》需否停止運作做最終決定。《蘋果》管理層宣佈，一旦董事會決定《蘋果》停止運作，最快周六凌晨起停止更新網上新聞，周六出版最後一份《蘋果日報》。