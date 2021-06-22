風雨飄搖，《蘋果》好不容易捱過26載，記得20周年特刊的序言是這樣寫：「10年後，還會有30周年特刊嗎？風起了，惟有努力試着活下去。」大家已盡力了！

《蘋果》是一個戰場，1995年創報，掀起報業殺戮戰，我當時還是學生，拿着3蚊現金券，在報攤排隊買《蘋果》，每份只要2元，有時報紙未到，人龍已到。

憑着巨大圖片及奪目標題，全份全彩印刷，加上「八卦」及獨家踢爆內容，《蘋果》很快就成為了暢銷報章之一。這仗贏得漂亮。

《蘋果》是一個戰場，大學畢業後加入《蘋果》娛樂版，當時「六月」執掌娛樂，她的半夜追魂call及捽到記者、編輯半死，已叫人膽戰心驚，加上時任老總堅哥，在鋤報大會不時爆粗、掟筆，人心惶惶，眼見有同事要匿在枱底飲泣，心想我入錯行嗎？

「錯就要認，打就企定」，是《蘋果》精神，曾幾何時，也是香港精神。《蘋果》同事如走馬燈，有被炒魷，有被鬧走，有劈炮走，每天上班都好像上戰場，壓力很大，但質素就是「打」出來，《蘋果》才有這麼多精采報道。

《蘋果》是一個戰場，在這裏有幸遇上數個百樂，風格各有不同，但目標一致：「做好新聞」。在不同部門共做了20年，經歷廣告商連串杯葛，同事扭盡六壬，不停度橋谷紙、谷訂閱，仍能撐下去。2014年逾百大漢「圍蘋」，蘋果人揸筆多過揸刀，但在深夜無人下班，勇敢留守大門外力擋圍蘋者，我險些被大漢揮拳中臉，有威猛同事推開對方，混亂間，《蘋果》成功運到報攤，大家聽到消息，拍手歡呼，又撐過一仗。

《蘋果》從來都在風口浪尖，大家從沒畏懼退縮，但這兩年看着香港「山崩地裂」，老總被捕，同事被捕，無力感令人透不過氣，我一世也沒想過看着《蘋果》停刊，一個時代真的要終結？

不，黎智英去年25周年報慶時說過：「我可能有比坐監更嚴重後果，面對危機要更強硬」。

此刻暫別，我們心中有《蘋果》。

高