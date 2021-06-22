靠網上獵女騙財騙色的阿希，對一眾女友謊報住址，又指嚇女事主不要報警追究。原來八年前他已被網民狙擊，指有偷竊朋友電話前科，更被指「專偷女人電話」。有網民爆料，賤男一家為老千大盜，兩公婆各自經交友軟件結識異性，再自稱欠債借錢，之後銷聲匿迹。

阿希今年30歲，近年疑已改名，自稱居於油塘。本報連日追蹤，發現他其實住在油麻地唐樓，平日鮮見外出上班，每次出街均約會不同女伴睇戲食飯，儼如返工。

鬧市掛橫額數臭惡行

八年前，阿希已被人在網上圖文並茂出帖狙擊，指他約會食飯時藉詞借電話後，離開餐廳便失蹤，有其他自稱苦主回應指有相同經歷。眾苦主更整合被偷電話事件，開設facebook專頁將阿希起底，指他「專偷女人電話，全港九新界都有佢嘅蹤迹，低裝手段層出不窮。」

去年亦有人在網上指阿希曾住屯門富泰邨，又上載他與妻子的結婚註冊相，以及二人育有一子的家庭照等，更指夫婦二人合作在交友App物色異性後，各自聲稱欠債或家中有事，向異性借錢後遁逃，直批他們為老千一族，有仇家甚至印製多張橫額在鬧市懸掛，公開其惡行。

記者根據網民所留下的地址，到屯門富泰邨的單位求證，單位內一名年約50多歲女人應門，表示是阿希的母親，兒子及媳婦早已搬走，但不知搬往何處。她聽聞兒子涉行騙時，只簡單答一個「哦」。記者於她外出時再問阿希的去向，她反口否認他是其兒子。